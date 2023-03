Chirurgia mininvasiva e Day Surgery: le proposte di Ernia Roma

La chirurgia mininvasiva sta rivoluzionando il mondo degli interventi chirurgici, offrendo ai pazienti soluzioni più sicure e meno invasive. Le tecniche mininvasive, come laparoscopia, endoscopia e chirurgia robotica, consentono di intervenire sulle aree interessate attraverso piccoli tagli, riducendo al minimo il trauma dell'operazione. Questo approccio si traduce in minori rischi di infezione, un recupero più rapido e risultati estetici migliori.

L'intervento di chirurgia mininvasiva per l'ernia offerto da Ernia Roma

L'intervento di chirurgia mininvasiva per l'ernia offerto da Ernia Roma, grazie all'impiego della chirurgia mininvasiva e del protocollo Day Surgery, è un percorso terapeutico semplice, con un ricovero limitato alle sole ore del giorno o, se necessario, un solo pernottamento (One Day Surgery).

La chirurgia mininvasiva è una tecnica innovativa che permette di eseguire interventi chirurgici attraverso piccoli tagli di pochi centimetri, riducendo al minimo il trauma dell'operazione. Questa tecnica è utilizzata per molte patologie, tra cui calcoli della colecisti, appendice, asportazione della milza, morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa, disturbi addominali come aderenze, reflusso gastroesofageo, ernia inguinale, ombelicale, iatale e laparocele.

La chirurgia mininvasiva viene eseguita attraverso l'utilizzo di strumenti come telecamere, luci e bisturi, che consentono di raggiungere l'area su cui intervenire senza dover praticare tagli molto grandi. Le principali tecniche di chirurgia mininvasiva sono la laparoscopia, l'endoscopia e la chirurgia robotica.

Oltre alla riduzione del trauma dell'operazione, la chirurgia mininvasiva presenta numerosi altri vantaggi. Tra questi, un minore rischio di infezione postoperatoria, tempi di degenza più brevi, minori dolori post-operatori, minori cicatrici e un risultato estetico migliore.

La chirurgia mininvasiva può essere utilizzata per trattare diversi disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, offrendo una valida opzione terapeutica per i pazienti che non hanno ottenuto successo con altre terapie. L'intervento chirurgico di riduzione dell'addome prevede la rimozione dell'eccesso di pelle e tessuto adiposo dall'addome inferiore, insieme alla riparazione dei muscoli addominali rilassati.

L'opportunità Day Surgery per gli interventi sulle ernie

Il Day Surgery rappresenta la possibilità di sottoporsi ad interventi chirurgici o procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi invasive in regime di ricovero limitato alle sole ore del giorno o, dove si renda necessario, con un solo pernottamento (One Day Surgery). Grazie alle opportune modalità cliniche, organizzative ed amministrative, i pazienti possono essere dimessi il giorno stesso dell'intervento o dopo un breve periodo di degenza.

La chirurgia addominale, in particolare gli interventi sulle ernie, è quella che maggiormente si avvantaggia della Day Surgery, grazie al miglioramento delle tecniche chirurgiche e alla possibilità di utilizzare l'anestesia locale, quando possibile. In questo modo, il tempo di degenza necessario dopo l'intervento chirurgico può essere notevolmente ridotto.

Il Day Surgery rappresenta quindi una valida opzione per quei pazienti che necessitano di interventi chirurgici o procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi invasive, ma che non richiedono un ricovero ospedaliero prolungato. Grazie alla Day Surgery, i pazienti possono tornare a casa il giorno stesso dell'intervento o il giorno successivo, riducendo al minimo l'impatto sull'organizzazione della loro vita quotidiana.

Chirurgia mini invasiva: le proposte di Ernia Roma

Ernia Roma è una struttura sanitaria specializzata in chirurgia mininvasiva e Day Surgery, in grado di offrire ai pazienti interventi chirurgici di alta qualità grazie all'esperienza dei propri medici e all'utilizzo delle tecnologie più avanzate. Nel caso della chirurgia mininvasiva, Ernia Roma utilizza strumenti all'avanguardia come telecamere, luci e bisturi, consentendo di eseguire interventi con tagli ridotti al minimo e di conseguenza tempi di degenza e recupero molto brevi.

Per quanto riguarda il Day Surgery, Ernia Roma segue un percorso assistenziale organizzato su misura per il paziente, che prevede una visita chirurgica ambulatoriale, durante la quale il chirurgo seleziona il paziente che può essere candidato all'intervento in Day Surgery, la pre-ospedalizzazione con gli esami diagnostici pre-operatori e la visita anestesiologica. Seguiranno poi l'intervento chirurgico, la degenza postoperatoria e la dimissione protetta del paziente.

Alla dimissione, i pazienti riceveranno tutti i contatti telefonici diretti dell'Equipe Chirurgica che ha eseguito l'intervento, a totale protezione del paziente, e verranno indicati i consigli comportamentali per il paziente al domicilio e l'appuntamento per la visita di controllo. Il follow-up è quindi garantito e monitorato da personale medico ed infermieristico altamente specializzato.

Ernia Roma: la sicurezza dei pazienti al primo posto

La sicurezza dei pazienti è la priorità assoluta di Ernia Roma. La struttura adotta un rigoroso protocollo di sicurezza e la presenza di personale altamente qualificato in ogni fase del percorso chirurgico. Grazie a queste misure, i pazienti possono sentirsi al sicuro durante tutto il percorso di cura.

La chirurgia mininvasiva e il Day Surgery rappresentano una grande opportunità per i pazienti, offrendo numerosi vantaggi come tempi di degenza e recupero ridotti, minori cicatrici e risultati estetici migliori.

Ernia Roma è in grado di offrire ai pazienti interventi di chirurgia mininvasiva e Day Surgery di alta qualità, grazie all'esperienza dei propri medici e all'utilizzo delle tecnologie più avanzate. Il percorso assistenziale per il Day Surgery è organizzato su misura per il paziente, garantendo validi standard di qualità e sicurezza.