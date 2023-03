Adesso che ci stiamo avvicinando ai mesi estivi e ora siamo in primavera non possiamo non parlare di disinfestazione zanzara in casa perché soprattutto se viviamo in una zona della nostra città dove ogni anno vediamo che ci portano tanti problemi e il caso di muoversi con anticipo per prevenire, perché come tutti sappiamo quando parliamo di zanzare parliamo di insetti fastidiosi che si nutrono del sangue di animali e anche di umani e alcune tra queste possono essere dei veicoli di malattie infettive come il virus del Nilo occidentale, come la febbre del dengue e come la malaria





Ed è per questo motivo che un intervento di disinfestazione zanzare effettuato in anticipo o comunque anche quando c'è l'infestazione è un qualcosa di importante per salvaguardare la salute delle persone e degli animali domestici potenzialmente potrebbero vivere in quella casa sostanzialmente che sono più sensibili a questo tipo di problematica





Tecnicamente parlando un intervento di disinfestazione delle zanzare ci serve a eliminare o a ridurre queste zanzare e vengono effettuati questi interventi da varie imprese nel settore che hanno all'interno dei tecnici specializzati che sanno valutare il tipo di intervento da seguire in base all'aria Dove si trovano e in base alla situazione specifica





Le imprese nel settore naturalmente sanno benissimo che le zanzare si riproducono e si nutrono in dei luoghi particolari come sono stagno fiumi o bacini d'acqua o zone umide e quindi deve scegliere dei trattamenti adeguati alla situazione che si trova davanti





La buona notizia è che ormai queste imprese nel settore utilizzano solo dei prodotti non tossici e magari possono utilizzare addirittura delle sostanze a basso impatto ambientale come sostanze naturali tipo gli Oli di neem, la citronella, eucalipto e lavanda oppure dei prodotti chimici specifici che servono a eliminare quelle zanzare sul posto





Un intervento di disinfestazione per le zanzare è utile sia per la singola persona che per la collettività





Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un intervento di disinfestazione per le zanzare è assolutamente utile per la singola persona e per la singola famiglia che magari si trova in un'area dove queste zanzare sono aggressive e abbondanti.





Oppure un intervento del genere può essere effettuato in maniera preventiva dove si sa che ci saranno degli eventi all'aperto e quindi parliamo di matrimoni, festival, e concerti dove in genere ci sono molte persone e quindi diventa un problema più grosso





Così come può essere effettuato un intervento del genere in quelle aree dove ci sono animali e quindi parliamo di parcheggi, o fattorie perché è chiaro che in quel caso le zanzare possono essere particolarmente aggressive





Chiaramente è molto importante la scelta dell'impresa è perché dobbiamo scegliere quelle che noi sappiamo che utilizzano prodotti sicuri non tossici e a basso impatto ambientale e soprattutto quelle imprese che sanno che dovranno personalizzare in base alle esigenze delle clienti il proprio servizio offrendo possibilmente delle tariffe competitive per poter competere sul mercato visto che la concorrenza in questo ambito è spietata