Migliorare il benessere e la produttività dei dipendenti attraverso il CBD è possibile?

Chi conosce il termine CBD sa bene le tante proprietà di questo composto naturale, sostanzialmente associata alla pianta di cannabis sativa ma in realtà presente in un sacco di diversi vegetali. Durante il corso degli ultimi anni il CBD ha visto aumentare moltissimo la sua popolarità grazie a una commistione di fattori che ne hanno dimostrato e pubblicizzato gli effetti terapeutici e anti infiammatori.

Questo, però, non è stato tutto perché negli Stati Uniti sono partite diverse sperimentazioni legate all’utilizzo dei prodotti a base di CBD nel mondo del lavoro: tali sperimentazioni hanno avuto un esito inaspettato legato a un aumento di benessere e produttività per i dipendenti.

Esistono prodotti a base di CBD di tutti i tipi: oli da vaporizzare con un dispositivo come il Tinymight, oli da spalmare, paste da usare in forma edibile e molto altro ancora. Cerchiamo di capire però come facciano questi prodotti ad aumentare la produttività dei dipendenti capendo il funzionamento del principio attivo.

Una soluzione ad ansia e stress

Per quanto possa sembrare strano diversi studi confermano le capacità del CBD nel migliorare la produttività e il benessere di chi ne fa uso. Uno studio del 2019, ad esempio, ha esaminato da vicino gli effetti del CBD sulla memoria di lavoro di un gruppo di persone, denotando un miglioramento della stessa e un più elevato livello di concentrazione durante il corso di tutte le prove.

Questo non è l’unico: altri studi hanno esaminato le capacità del CBD nel contenere l’ansia e nel migliorare i livelli di umore: due caratteristiche che possono risultare estremamente utili per migliorare la vita lavorativa dei dipendenti di un’azienda. Ogni anno molte risorse vengono impiegate dalle aziende più attente alle novità nel cercare di mitigare i livelli di ansia e stress derivanti da situazioni dove la competizione è messa in primo piano; l’utilizzo di prodotti a base di CBD, ad esempio all’interno del contesto della mensa o tramite vaporizzatori di oli, può mitigare la cosa facendo risparmiare soldi e risorse (utilizzabili per crescere).

In questi ultimi anni, tra le altre cose, si sta parlando in maniera continua della salute mentale dei lavoratori, associando quest’ultima alla produttività degli stessi: a tal proposito può tornare utile collegare direttamente la produttività di un dipendente alla sua salute mentale e a ricordare che questa è direttamente collegata a sensazioni come ansia o stress; tutte problematiche mitigabili o più semplicemente affrontabili attraverso un utilizzo sensato dei prodotti a base di CBD.

Contro il logorio della vita moderna

Un’altra caratteristica estremamente apprezzata dei prodotti a base di CBD è la loro capacità di fungere da antidolorifici e anti infiammatori del tutto naturali. Chiunque abbia lavorato dolorante per una storia o per una ferita ben sa quanto diventa difficile concentrarsi quando il tarlo del dolore si insinua nella testa: il CBD può porre rimedio anche a questo.

I prodotti con principio attivo CBD, tra le alter cose, si possono rivelare incredibilmente efficienti anche in quei luoghi di lavoro dove i dipendenti finiscono spesso per soffrire di mal di schiena e dolori articolari a causa dei movimenti ripetuti. In questi contesti, dove le stesse azioni vengono reiterate più volte durante il corso della stessa giornata, problemi di infiammazioni e ernie possono venir mitigati dall’azione anti infiammatoria, anti dolorifica e analegesica del CBD.

sistema endocannabinoide del corpo umano. Attraverso la sua interazione con particolari recettori, il CBD è in grado di diminuire l’entità delle sensazioni dolorose o delle infiammazioni, aiutando il corpo a regolare correttamente i suoi impulsi nervosi.

Per un sonno migliore

Una delle caratteristiche più apprezzate del cannabidiolo come principio attivo è la sua capacità di migliorare in maniera sensibile la qualità del sonno, un parametro che al giorno d’oggi, tra smartphone e ritmi frenetici, non ha fatto altro che peggiorare costantemente.

Diversi studi scientifici hanno dimostrato empiricamente come l’utilizzo costante di CBD riesca a migliorare in maniera sensibile la qualità del sonno dei suoi utilizzatori, combattendo nel mentre anche alcuni disturbi di carattere prettamente fisico come le apnee notturne. Attraverso il suo effetto rilassante il CBD riesce a offrire a chi ne fa uso un sonno più profondo, con un migliore bilanciamento di fasi R.E.M e sonno leggero che porta complessivamente a una migliore sensazione di riposo.

La somma di tutti gli elementi descritti all’interno dei paragrafi sopra questo porta ad una situazione vantaggiosa per le aziende. Attraverso l’integrazione di prodotti a base di CBD secondo le modalità che si preferiscono, è possibile migliorare la vita dei propri dipendenti non andando a inficiare con la produttività complessiva.