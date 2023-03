Proteggi ogni tuo percorso con Bike&Life: assicurazione per bici e monopattini

Bike&Life, frutto dell'innovativa collaborazione tra esperti del settore bike, ebike e assicuratori, è lieta di presentare la sua nuova offerta assicurativa pensata per proteggere ciclisti e biciclette in ogni situazione.

La proposta di Bike&Life si distingue nel panorama assicurativo italiano come la prima a offrire copertura per rapina di biciclette all'esterno dell'abitazione e risarcimenti per infortuni subiti durante gare ciclistiche. Il servizio si rivolge sia a chi utilizza la bici quotidianamente sia a chi partecipa a gare, garantendo una protezione completa e personalizzabile.

I pacchetti di assicurazione ciclisti includono risarcimenti per furto, infortuni in strada e in gara, responsabilità civile verso terzi e tutela legale. Il ciclista è sempre tutelato, in ogni situazione.

La proposta interpreta le diverse esigenze pratiche. È possibile quindi trovare soluzioni per un utilizzo legato al turismo, alle gare sportive, al lavoro e alle attività espressione della pura passione per il ciclismo. Tante circostanze per le quali è disponibile l’opzione in grado di affrontare ogni pedalata in assoluta sicurezza e serenità.

Sul sito www.bikeandlife.com è facile scoprire i pacchetti più richiesti (come EASY, che prevede un profilo di sicurezza di base, o TOP, che fornisce anche tutela legale civile e penale) e i pacchetti con protezione dal furto.

La conferma della soddisfazione espressa dai clienti è raccolta nelle recensioni pubblicate sul portale ufficiale, dove sono per altro disponibili tanti interessanti approfondimenti sul blog: qui sono a portata di click informazioni tecniche e consigli. È facile infine scoprire tutti i contatti per ricevere assistenza (accessibile via telefono, WhatsApp ed email).

Bike&Life è il risultato della passione degli esperti del settore bike, offrendo una soluzione assicurativa unica nel suo genere per rispondere alle esigenze dei ciclisti e delle loro biciclette.

Per maggiori informazioni sulla proposta assicurativa Bike&Life, visita il portale www.bikeandlife.com.