"Aspettando Profondo Umano": ad Alba tre serate per parlare di identità

Mercoledì 29 marzo, alle ore 21 nel santuario della Natività a Mussotto d’Alba, Profondo Umano riapre le porte al suo pubblico con la prima delle tre serate di “Aspettando Profondo Umano”.

Il festival culturale, tutto albese, ormai alla sua terza edizione, quest’anno si propone di affrontare il tanto vasto quanto attualissimo tema dell’identità. Lo si affronterà a partire da una storia vera, quella della famiglia Bata, una famiglia di calzolai che tra gli anni '30 e gli anni´80 del secolo scorso ha conquistato il mondo realizzando un’idea di lavoro, di famiglia, di comunità etici ancor prima che efficienti e lo ha fatto grazie alla capacità dei suoi membri di riconoscersi in un insieme di comportamenti e di valori che, di fatto, sono gli elementi costitutivi di ogni identità.



Come si costruisce un’identità? Che cosa significa averne una in cui ci si riconosce come individuo, come comunità e come popolo? L’identità rischia di diventare un’etichetta? Quando ci si autodefinisce si diventa tout court un potenziale nemico? Quanto ci accomuna e ci identifica la lingua che parliamo? E quanto può fare da sottile ma orgoglioso legame con le nostre origini e con la nostra identità?



Ne parleremo con Alessandro De Vito, traduttore dal ceco del romanzo “Con Bata nella giungla” di Markèta Pilatovà pubblicato in Italia dall’editore indipendente Miraggi Edizioni di cui lo stesso De Vito è socio fondatore.

Un festival, Profondo Umano, un libro, "Con Bata nella giungla" e una casa editrice, Miraggi Edizioni che certamente condividono il desiderio di presentarsi, ciascuno al proprio pubblico, come propulsori e divulgatori di un modo di stare al mondo fortemente identitario. L’ingresso è libero.





I successivi appuntamenti saranno:

- Venerdì 28 aprile - ore 21 nel Santuario della Natività a Mussotto d’Alba

LA MIA VOCE SA ANCORA DI STELLE il nuovo libro di Adriana Zarri

Ne parliamo con il curatore Francesco Occhetto e il teologo Don Paolo Scquizzato

- Martedì 30 maggio - ore 21 in Sala Ordet ad Alba

ARTE E IDENTITA’ CRISTIANA

Lectio di Mons. Derio Olivero Vescovo di Pinerolo.