Guarene, la rassegna Burattinarte si chiude con uno spettacolo di storie sugli alberi

La Rassegna Burattinarte d'Inverno si conclude a Guarene con uno spettacolo di storie sugli alberi, dagli alberi e attraverso gli alberi.

Domenica 2 aprile alle 16,30 nella Chiesa della Confraternita della SS. Annunziata di piazza SS. Annunziata (qualora sia una bella giornata di sole lo spettacolo verrà rappresentato all'aperto, in uno spazio adiacente alla Chiesa ) "L'Albero delle Storie" a cura della compagnia Il Cerchio Tondo di Lecco.

In questo spettacolo un Merlo Parlantea ccompagna gli spettatori in un viaggio attraverso i miti e le antiche storie degli alberi per interrogarli sul significato della Natura oggi.

Lo spettacolo è messo in scena con l’impiego di burattini a guanto, sagome animate, burattini a mano nuda (inventati dal maestro russo Sergej Obraztsov), marionette, maschere e altre tecniche in misura minore. Il tutto accompagnato dalla musica originale del compositore Angelo Di Carlo.