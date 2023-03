La straordinaria voce di Giorgia torna ad illuminare l'Anima Festival

Protagonista nei prossimi mesi di una suggestiva tournée nei teatri lirici che sta inanellando un sold out dopo l'altro ad oltre un mese dalla partenza, Giorgia annuncia nuovi live estivi in alcune delle location più belle della Penisola. Tra queste, non poteva mancare l'Anfiteatro dell'Anima.

La straordinaria cantante romana sarà all'Anima Festival di Cervere il prossimo 26 luglio. Su quel magico palco, fonderà la bellezza dei luoghi con le nuove e libere sonorità del suo ultimo album, "Blu¹", capace di mescolare ritmi contemporanei e venature r'n'b in canzoni non confinate in etichette preconfezionate.

Già ospite del festival estivo nel 2019, con la sua potente e ineguagliabile voce tornerà ad emozionare il pubblico.

Le prevendite si aprono oggi, martedì 28 marzo, alle 16.00, su ticketone e in tutti i punti vendita abituali.