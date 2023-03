Pole&Aerial, ottimi risultati a Torino per le ragazze dell’Airmony

Incetta di premi per le ragazze Airmony che lo scorso fine settimana, sabato 25 e domenica 26 marzo, sono state impegnate nelle qualifiche regionali del settore Pole&Aerial Sports CSEN a Torino presso la palestra Vertiginm.

Qualificate per le finali nazionali anche Amelia Bonzano, Laura Farray e Mia Piasentin. Hanno partecipato all’evento con ottime performance Tea Ghiglia, Irene Michelis, Greta Adami, Darlene Durigon, Anna Sclavo e Emma Bonetti.

Francesca Alexandra Borgna ha guadagnato un meritato argento nella categoria tessuto aereo U30, Francesca Briozzo e Sofia Cancedda alla loro primissima esperienza di gara si sono piazzate rispettivamente 1^ e 2^ nella categoria cerchio U12, Ilaria Cancedda e Lucrezia Berrone anch’esse alla loro prima uscita hanno conquistato 1^ e 2^ posto nella categoria amaca aerea U18, per Marilena Garassino un bellissimo 1^ posto nella categoria cerchio U18.

Per Airmony le soddisfazioni non finiscono qui, terminato l’annuale percorso formativo con l’accademia milanese Kataklò sono state anche assegnate due preziose borse di studio a Marilena Garassino e Ilaria Cancedda che le porteranno a studiare in accademia durante l’estate.