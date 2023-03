Villanova Mondovì, venerdì si presenta la lista Pianetta

Dalla presentazione dei candidati consiglieri alle prime suggestioni sul programma elettorale: venerdì 31 marzo, alle ore 21, nella cornice del teatro civico “Federico Garelli”, la lista “Per Villanova” del candidato sindaco Michele Pianetta si presenterà ufficialmente alla comunità di Villanova Mondovì e, con l’occasione, svelerà i punti cardine che caratterizzeranno il programma elettorale.

Un debutto che coinciderà con l’analisi dei risultati del questionario della lista “Per Villanova” che, nelle scorse settimane, è stato diffuso online e nei punti di raccolta, toccando quota 600 risposte e suscitando interesse ed attenzione.

Riflessioni a tutto campo sul presente e sul futuro di Villanova: «Lo strumento del questionario - sono le parole del candidato sindaco Michele Pianetta - ci ha consentito di raggiungere una parte significativa della cittadinanza, con riscontri rilevanti in termini numerici e riguardo alle proposte ricevute. In questo modo, saremo nelle condizioni di proporre ai villanovesi un programma elettorale condiviso e partecipato. A questo riguardo, vogliamo ringraziare i tanti cittadini che, in forma diretta o tramite le associazioni di Villanova, hanno voluto offrirci la propria chiave di lettura: ogni proposta è preziosa e sarà valutata con attenzione».

Hanno anche colto nel segno, nelle ultime settimane, i diversi appuntamenti che la lista di Pianetta ha sviluppato per favorire ed incentivare il dialogo con la cittadinanza. Dagli incontri dedicati al mondo della scuola - con una partecipazione significativa a Madonna del Pasco, Branzola e nel Capoluogo - alle serate rivolte agli agricoltori ed ai soci della Bocciofila, senza dimenticare i momenti di confronto ed approfondimento con i sodalizi che operano nel sociale, nello sport e nella cultura.

In attesa di rendere noti i prossimi incontri che faranno seguito alla presentazione di venerdì 31 marzo, la lista “Per Villanova” rimane a disposizione per spunti, proposte e suggerimenti attraverso l’e-mail info@pervillanova.it; è inoltre possibile fare riferimento alle pagine Facebook ed Instagram della lista di Michele Pianetta, che presentano aggiornamenti sulle tematiche affrontate.