Kickboxing: Team Kickstar Cuneo, otto atleti qualificati ai Campionati Italiani 2023

Il Team Kickstar di Cuneo nel mese di marzo ha gareggiato in due manifestazioni importanti per il mondo della kickboxing: la tappa di Coppa del Mondo “Austrian Classics” (in cui è stato l’unico team piemontese presente), e il “Criterium – Coppa del Presidente” (ultima fase nazionale per la conquista del pass verso i prossimi Campionati Italiani 2023 per junior e senior).

Ottimi risultati, ancora una volta, conseguiti dai fighters cuneesi.

Coppa del Mondo “Austrian Classics” – Innsbruck, 17-18-19 Marzo 2023

Stefano Rochira, con grande determinazione e volontà, vince la categoria: è 1° classificato superando quarti di finale, semifinale e finale nella categoria Senior Esordienti disciplina Light Contact -70kg.

Samuele Simondi, già atleta della Nazionale Giovanile 2022, conquista un’ottima medaglia di bronzo nelle Cinture Nere Cadetti -57kg disciplina Kick-Light, superando sedicesimi, ottavi e quarti di finale e fermato in semifinale dal poi vincitore della categoria (Ucraino).

Isabel Ciartano, Cadetta -50kg ed esordiente a questo livello nelle Cinture Nere, nella cat. Cadette -50kg LC e KL viene fermata ai quarti di finale contro le attuali teste di serie delle categorie (Repubblica Ceca e Slovenia).

“Criterium – Coppa del Presidente” – Jesolo (VE), 23-24-25 Marzo 2023

Stefano Rochira, nella cat. -70kg senior “fa doppietta”. Vince nelle discipline LightContact e Kick-Light, imponendosi in tutti i sei match con sicurezza e determinazione, proseguendo nel suo trand di crescita agonistica.

Greta Ferri, nella cat. -70kg cinture nere femminili, si ferma in finale contro l’attuale Maglia Azzurra della categoria, portando a casa non solo la medaglia di Argento nella disciplina Kick-Light (2° class) e quella di bronzo nel Light Contact (3° class), ma anche la consapevolezza di essere all’altezza per poter competere agli alti livelli di questa categoria.

Diego Genna, nella cat. -75kg conquista la medaglia di Bronzo nella disciplina Kick-Light superando gli ottavi e i quarti di finale, fermandosi di misura in semifinale; nel Light Contact è fermato ai quarti di finale contro un fighter più esperto: ottimo 3° posto all’esordio in gare di livello nazionale.

Simone Bernardi, nella cat. -65kg e anche lui all’esordio in una kermesse italiana, supera bene gli ottavi di finale ma viene fermato ai quarti di finale da un avversario con maggiore esperienza di lui. Buone prestazioni che dimostrano anche per lui l’affermarsi di maggiore consapevolezza e grinta agonistica, che nel percorso di crescita sicuramente costituiranno un grande bagaglio di esperienza e di forti stimoli per le prossime occasioni.

Il Team Kickstar, dunque, si presenterà ai Campionati Italiani 2023 e relativa Coppa Italia (metà aprile per i Cadetti, e metà maggio per Junior e Senior) con i seguenti fighters qualificati:

Samuele Simondi, Cadetto -57kg discipline LC e KL

Isabel Ciartano, Cadetta -50kg discipline LC e KL

Noemi Scotti, Cadetta -50kg discipline LC e KL

Christian Rossi, Cadetto -60kg discipline LC e KL

Greta Ferri, Senior -70kg discipline LC e KL

Stefano Rochira, Senior -70kg discipline LC e KL

Diego Genna, Junior -75kg discipline LC e KL

Simone Bernardi, Senior -65kg discipline LC e KL

Nelle prossime settimane l’atleta di punta del Team Kickstar Nicole Perona parteciperà ai ritiri della Nazionale Italiana Senior, proseguendo la sua preparazione verso la manifestazione più importante per la storia della Kickboxing: i Giochi Olimpici Europei di Luglio 2023 a Cracovia (POL). Sono soltanto 5 gli atleti convocati e qualificati per l’Italia per la disciplina Full Contact (3 uomini e 2 donne) e Nicole difenderà i Colori Azzurri per la categoria -52,0 kg.

“Nel mese di marzo abbiamo avuto due test importantissimi verso i prossimi obiettivi” – commenta il D.T. Kickstar M° Ivan Sciolla – “e credo che i risultati lascino davvero ben sperare; ancora una volta abbiamo dimostrato che costanza, umiltà e impegno portano sempre ottimi risultati, bravi! Ovviamente non c’è tempo per sedersi e festeggiare, anzi, siamo già tornati in palestra a lavorare verso i prossimi importantissimi appuntamenti, ovvero i Campionati Italiani 2023, che saranno decisivi per la definizione delle nuove Maglie Azzurre per le Nazionali 2023. Forza ragazzi, avanti così!”