Sci alpino: Fabio Allasina secondo nel gigante FIS di Temù

Tempo di gare FIS sulle piste di Temù, nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. Nel Gigante disputato lunedì 27 marzo in campo maschile ha vinto dal poliziotto padovano Stefano Pizzato, che ha fermato i cronometri sul tempo totale di 2’,08”,15/100, con 40/100 di vantaggio sul poliziotto cuneese Fabio Allasina, mentre il finanziere altoatesino Matteo Canins si è classificato terzo con un distacco di 43/100.

Decima piazza per il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, venticinquesima per il cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana, trentunesima per il ligure Davide Damanti, anche lui del Sansicario Cesana.

Nella gara femminile prima l’azzurra tarvisiana Lara Della Mea del Centro Sportivo Esercito, con il tempo totale di 2’,09”,72/100 e con 1”,49/100 di vantaggio sulla carabiniera altoatesina Emma Wieser. Terza ad 1”,68/100 la valdostana Annette Belfrond del Centro Sportivo Esercito.

Al settimo posto l’azzurra sestrierina Matilde Lorenzi dello Sci Club Sestriere, all’ottavo la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand, al dodicesimo la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, recentissima vincitrice del titolo italiano assoluto in Slalom. In diciannovesima posizione la sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, anche lei reduce da un ottima prestazione nello Slalom degli Assoluti, in cui ha chiuso in seconda posizione.