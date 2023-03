Tennis, Andrea Gola punta il Foro Italico: "Realizzo un sogno ma non voglio fermarmi, cercherò di andare avanti il più possibile"

Coltivare un sogno è bello ma fonderlo con l'ambizione e lavorare affinché si realizzi può diventare ancora più appagante. Sensazioni che sta provando Andrea Gola, tennista cuneese classe 2001 cresciuto nel Country Club Cuneo (di cui è ancora portacolori pur allenandosi da tre anni presso il circolo Ronchiverdi di Torino).

Gola si è imposto nell'Open BNL valido per le prequalificazioni degli Internazionali d’Italia, conquistando dunque il pass per accedere al torneo che metterà in palio, nel prossimo mese di maggio, i posti per il tabellone di qualificazione.

Ha battuto in finale, sui campi del Monviso Sporting Club di Grugliasco, il più esperto Federico Maccari, 29enne toscano cognato del calciatore della Juventus Leonardo Bonucci.

Andrea Gola ha messo in mostra tutti i suoi progressi, imponendosi con pieno merito. Per lui si aprono le porte del Foro Italico: il suo sogno, in parte già realizzato, continua.

Andrea si divide tra allenamenti, partite e studio ed è vicino alla laurea in ingegneria gestionale.

Le sue dichiarazioni a due giorni dal successo contro Maccari: "Giocherò per la prima volta al Foro Italico, dove ho assistito a tante partite di grandi campioni. Realizzo un sogno. Sono molto soddisfatto di come è andato l'intero torneo, compresa la finale. Penso di avere offerto una grande prova dal punto di vista mentale. Nel mio sport è normale che sia così, la testa incide oltre il 70% sulla prestazione. Lavoro molto su questo aspetto con uno psicologo sportivo specializzato nel tennis. Sono partito forte e sono stato sempre davanti fino a chiuderla. Ho sbagliato pochissimo e non ho sentito la tensione tipica di una finale. Ora mi preparo al prossimo step, giocare al Foro Italico per un italiano è il massimo. Ma voglio andarci per giocarmi le mie carte, fare altre partite, andare avanti il più possibile. Sarà importante, come sempre, gestire emozione e tensione. Mi sto allenando con l'obiettivo di continuare sulla strada che ho già intrapreso. Nonostante sia contento di quanto ho fatto sono consapevole che tutto ciò non sia ancora nulla, posso e voglio migliorare. Conciliare sport e studio? Sono sempre riuscito a gestire i vari impegni. Credo che sia utile avere un'altra finestra oltre all'attività sportiva e agonistica, come mi hanno sempre insegnati i miei genitori."