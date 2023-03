A Tarantasca è tempo di "color day". Inaugurazione per la nuova area giochi

dalle 10 alle 13 si terrà il Color Day, la giornata del colore organizzata dal CircoWow, dalla Primaria di Tarantasca e dal Comune nell’ambito della realizzazione dei parchi giochi diffusi.

Lo scorso anno infatti il Comune ha partecipato ad un bando della Regione Piemonte che ha come obiettivo generale la creazione di una comunità che veda come protagonista la famiglia come parte integrante del territorio e la condivisione dei valori della cooperazione, dell’inclusione, della comunicazione gentile, del senso civico, del rispetto dell’ambiente e del consumo critico.

Una prima parte di co-progettazione con i bambini delle scuole elementari è già stato svolta durante il mese di gennaio dove i ragazzi hanno ideato, progettato e disegnato sulla carta ciò che volevano si realizzasse nei luoghi pubblici.

Nella giornata di venerdì 31, presso gli impianti polivalenti in via Pino Isasca si procederà all’attività all’aperto, dove i ragazzi coloreranno per terra con gessetti e si divertiranno giocando con i colori.

Successivamente, nei mesi estivi, verranno realizzati i veri e propri parchi giochi diffusi, postazioni di gioco disegnate a terra dove i ragazzi e le famiglie possano giocare insieme in piena sicurezza, riscoprendo il valore dello stare insieme e dell’attività motoria e sportiva. I giochi saranno realizzati dai professionisti esperti di Circowow che, grazie alla loro esperienza, realizzeranno queste aree con le corrette vernici e i materiali per garantire la durabilità delle installazioni sulle diverse tipologie di superfici a disposizione.