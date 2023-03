Dagli Uomini di Mondo una sagoma di Totò in dono alla Fondazione Crc

Gli Uomini di Mondo hanno donato la riproduzione in scala 1:43 del pullmino, simbolo mobile della loro associazione, al presidente della Fondazione Crc Ezio Raviola come ringraziamento per avere sostenuto in più di venti anni l'Albo d'Onore che raccoglie, dalla famosa frase del comico napoletano Totò citata nei suoi film, tutti quelli che anche per un solo giorno hanno fatto il militare a Cuneo.

Il dono, consegnato dal presidente Danilo Paparelli e due componenti del direttivo, Antonio Santullo ed Ezio Cavallo, è un diorama che riproduce nell'ambientazione di piazza Galimberti, oltre al modello del pullmino, un Fiat Ducato M1 a 9 posti, anche la sagoma di Totò realizzata a mano e curata nei minimi dettagli da un artigiano abruzzese.

L'intera confezione è opera della ditta di modellismo cuneese "La Mini Miniera" e gli ultimi esemplari numerati e firmati sono ancora disponibili presso l'Ottica Casati di Cuneo.

Dopo l'omaggio al Comune, nella persona della sindaca Patrizia Manassero e al presidente Fondazione CRC Ezio Raviola, l'attestato di riconoscenza toccherà anche alla ditta Merlo, altra grande sostenitrice degli Uomini di Mondo.