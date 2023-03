Confindustria Cuneo: Un nuovo concetto di qualità per il futuro sostenibile del vino

Al centro del webinar di domani che si rivolge alle imprese del settore vitivinicolo, temi di grande attualità anche in relazione alla normativa comunitaria che prevederà per fine 2023 l’obbligo di indicazione della lista ingredienti e delle indicazioni nutrizionali, sia per i vini che per altri prodotti del settore vitivinicolo.

L’introduzione di queste nuove indicazioni avrà un impatto significativo sui consumatori che vedranno probabilmente esplicitati in etichetta tutta una serie di ingredienti prima non esplicitati.

Questo passaggio epocale spingerà molte aziende a rivedere i propri protocolli di produzione, cercando di limitare al minimo il numero di additivi utilizzati, ritornando ad utilizzare tecniche alternative come l’utilizzo del freddo per stabilizzare i vini. Le aziende che riusciranno a limitare al minimo gli additivi aggiunti avranno una maggior leva competitiva, che va anche nella direzione di una maggior sostenibilità percepita anche dal consumatore.

Se da un lato è sperabile una rimodulazione di alcune pratiche enologiche come sopra descritto, si intravvede il rischio di valorizzare produzioni che oggi si presentano come “naturali” e che promuovono l’assoluta assenza di additivi, compresi i solfiti aggiunti. Questi prodotti comprendono spesso vini difettosi, ossidati e non così salubri come invece una certa fascia di consumatori è convinta di bere. Prodotti spesso in antitesi alle produzioni moderne, figlie di decenni di ricerca operata anche da illustri scienziati, che promuovono da sempre un corretto approccio ad una enologia varietale e territoriale.

Il webinar sarà tenuto da due esperti in materia. Il prof. Vincenzo Gerbi, docente di universitario Enologia, introdurrà all’argomento di una enologia “sostenibile”, operando delle riflessioni sull’opportunità di ridurre o eliminare determinati additivi mantenendo i livelli qualitativi adeguati al mercato moderno.

Il secondo intervento, ad opera dell'enologo Cosimo Oliverio, sarà di natura più tecnica e presenterà una review dei principali additivi attualmente utilizzati e delle possibili tecniche, che potranno essere utilizzate in loro sostituzione, per evitare di doverli dichiarare nella lista degli ingredienti.

Durante il webinar, Mauro Danna, Direttore CSI s.r.l. presenterà il nuovo servizio di assistenza tecnica enologica, che il CSI offre alle aziende vitivinicole che vogliono approcciare questo argomento, prima delle nuove scadenze normative, con un supporto tecnico e scientifico ed organizzativo di alto profilo.

Coordinerà il webinar Alberto Cugnetto, Sezione Vini e Liquori Confindustria Cuneo

Per partecipare iscriversi su: confindustriacuneo.it/calendario