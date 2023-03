"Una parte di te vive in noi qui sulla terra e una parte di noi vive in te da qualche parte nell'universo. Mentre noi qui ci disperiamo per la tua mancanza, dall'altra parte qualcuno sorride per averti incontrato perchè le persone speciali si riconoscono ovunque.

Spero tu sia fiero del percorso che stiamo facendo qui, il tuo costante sostegno è fondamentale per noi. Le cose che si vedono hanno un tempo ma quelle che non si vedono sono eterne... tu con noi, grande Ludo, per sempre."