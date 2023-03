Bra: il sindaco fornisce delucidazioni sulla nuova autopompa dei vigili del fuoco, attualmente in stato di fermo

Durante lo scorso Consiglio comunale di Bra, è stata presentata un’interrogazione relativa allo stato dei mezzi di trasporto dei vigili del fuoco di città. I firmatari sono Luca Cravero, Marco Ellena, Giuliana Mossino.

A introdurla, Cravero (Lega): "Nel 2018 era stata donata una nuova autopompa ai volontari che costituiscono il distaccamento braidese, grazie al contributo di vari enti pubblici e privati. Questa pare non sia operativa da diverso tempo. Chiediamo dunque delucidazioni su tutto il parco mezzi disponibile e di questo in particolare".

Risponde il sindaco, Gianni Fogliato: "Parlando sia con l’associazione amici dei vigili del fuoco che con gli stessi volontari, ci è stato segnalato un parco mezzi attuale discretamente adeguato, tenuto conto della necessità di manutenzioni e sostituzioni. L’autopompa non è al momento operativa: è stata utilizzata per 4 anni, ma ha rivelato criticità e carenze nel corso del tempo, tali da rendere necessari alcuni interventi specifici presso l’officina della ditta che l’aveva fornita. A seguito però di diverse perizie tecniche, sono state evidenziate alcune non conformità del mezzo, che hanno portato al suo fermo nel novembre 2022. Sono in corso interlocuzioni per risolvere le problematicità, anche valutando un risarcimento per il danno subito. Come Comune, siamo rammaricati per l’esito di una operazione che aveva visto coinvolte congiuntamente diverse realtà del territorio, ma continueremo a seguire attivamente la vicenda, sperando che si trovi una soluzione".

Riprendendo la parola, Cravero condivide le preoccupazioni del primo cittadino. "Siamo stupiti dal fatto che sono stati spesi 150 mila euro per un mezzo quasi mai utilizzato: 4 anni sono poco rispetto al suo abituale periodo di vita. Come detto da lei, speriamo che i soldi vengano recuperati e che chi di dovere si prenda le proprie responsabilità. Aziende e privati si sono spesi attivamente per fornire il mezzo: vedere come sono andate le cose non fa ben sperare per il futuro. Chiediamo dunque che il Comune segua la situazione, nella speranza che in breve tempo si trovi una soluzione soddisfacente".