Cherasco in visita al Parlamento Europeo dall'On. Gianna Gancia

Una delegazione dell’Amministrazione comunale di Cherasco e dell’associazione Gusta Cherasco, settimana scorsa, è stata ospitata dall’On. Gianna Gancia a Bruxelles al Parlamento Europeo.

Conoscere il funzionamento del Parlamento europeo, il lavoro degli eurodeputati e le politiche dell’Unione europea in materia di turismo e agroalimentare attraverso un calendario fitto di appuntamenti e incontri è stato oggetto dell’interesse dei politici cheraschesi, che hanno approfittato anche per far “Gustare Cherasco”, cioè far conoscere in Europa la cultura, i sapori e le eccellenze agroalimentari del territorio insieme ai produttori, al sistema dell’ospitalità, della ristorazione e delle attività commerciali locali.

Si è svolta infatti una tavola rotonda, condotta dall’On. Gianna Gancia, alla presenza dell’On. Paola Ghidoni e dei funzionari europei di competenza, con la presentazione delle prelibatezze agroalimentari dalla robiola di Cherasco De.Co. alla salsiccia al Barolo, dallo zafferano al miele, dalle lumache alle rane fino ai tartufi, il biscotto ranocchio di Roreto, i Baci di Cherasco, il vino come il Barolo Mantoetto e la fragranza Acqua di Cherasco. È poi seguito un incontro tecnico per approfondire le tematiche sulle strategie europee per la filiera agroalimentare e le misure da adottare, per la salute dei cittadini e la tenuta delle imprese, discusse in Commissione per l’Ambiente, dove Gancia è relatrice del dossier sulla qualità dell’aria. La missione è terminata con la partecipazione straordinaria ai lavori della Commissione Agricoltura.

«Un’occasione davvero importante – commenta il Sindaco Carlo Davico – per conoscere da vicino il Parlamento Europeo e approfondire l’iter delle attività legislative, ma in particolare un’opportunità unica per far conoscere la nostra Città e le straordinarie eccellenze del nostro territorio».