La super campionessa Elisa Rigaudo al timone di Sport Commission della Regione Piemonte

La cuneese Elisa Rigaudo è stata nominata dalla Regione Piemonte presidente della commissione Sport Commission.

Atleta plurimedagliata nella disciplina sportiva della marcia, ha accolto con entusiasmo questo nuovo incarico: “Ringrazio - ha detto - il governatore Alberto Cirio per la nomina e il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, per avermi spronato a presentare la domanda per questa prestigiosa nomina. Sono certa che mi permetterà di mettere a frutto la mia esperienza nel campo che conosco meglio, ossia lo sport. Applicherò la formula del “gioco di squadra”, nel quale credo molto, anche per creare una commissione snella, legata al territorio e competitiva nel cogliere le occasioni giuste.

"Come Regione - conclude il neo presidente Rigaudo - punteremo in alto, lavorando sodo per attirare in Piemonte eventi sportivi di ampio respiro, senza dimenticare la vitalità e l’importanza delle tante associazioni attive anche nelle realtà più piccole, che con passione e dedizione offrono la possibilità ai giovani di avvicinarsi al mondo dello sport e di far crescere il loro talento”.

“Nessuno più di Elisa conosce le dinamiche dello sport, le sue esigenze e i suoi punti di forza - sottolinea il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia -. Per questo, nominarla presidente di Sport Commission è stato naturale. Consapevoli che è un incarico impegnativo, ma certi che Elisa saprà affrontare progetti e difficoltà con la grinta e la determinazione che l'hanno portata ad essere campionessa in uno sport faticoso e di grande disciplina come la marcia. Con lei andremo lontano: saprà trasformare la passione per lo sport in una grande vetrina di promozione e sviluppo per il nostro territorio”.