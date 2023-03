Magliano Alfieri: dal 1 aprile aperte le visite al castello con interessanti iniziative

Da sabato 1 aprile via alle visite al castello di Magliano Alfieri. Dopo Barolo e Serralunga d’Alba, con l’arrivo della primavera si apre ai visitatori anche il maniero roerino della Barolo&Castles Foundation.



Di proprietà del Comune dal 1987, il castello di Magliano Alfieri – appartenuto nel XVII secolo alla famiglia degli Alfieri di Sostegno (signori di San Martino) e residenza estiva di un giovanissimo Vittorio Alfieri che ne fa menzione in diverse sue lettere – ospita nelle sue sale il Museo di Arti e Tradizioni popolari, in particolare con la sezione dei Soffitti in Gesso, e dal 2015 il percorso museale dedicato al Teatro del Paesaggio delle colline di Langhe e Roero.

Il castello sarà visitabile tutti i fine settimana e nei giorni festivi dalle 10,30 alle 18,30 (ultimo ingresso alle 17,30).

La programmazione per il 2023 riserva tante e diverse attività per i suoi visitatori, grandi e bambini. Come la nuova stagione delle visite di “Al Museo in famiglia” ogni quarta domenica del mese, o ancora Castle Angels®, il format di visite-gioco per vivere un’esperienza originale in un luogo di storia e scoprire, percorrendo stanze e corridoi di un vero castello, qualcosa in più del passato e delle tradizioni del suo territorio.

Ispirato alle modalità delle Escape room e alla celebre serie tv Anni Settanta “Charlie’s Angels”, Castle Angels® è l’idea perfetta per un addio al nubilato o celibato oppure per una festa di compleanno o di laurea o ancora semplicemente per trascorrere una giornata diversa dal solito in compagnia. Ideato dall’associazione Turismo in Langa e l’associazione Creattivi di Novara, il gioco è un’occasione imperdibile di divertimento e riscoperta del patrimonio storico e della culturale locale, già proposto in altri beni culturali piemontesi e nei castelli della Barolo&Castles Foundation grazie al contributo della Fondazione CRC nell’ambito del bando Musei Aperti.

La missione di Castle Angels al castello di Magliano Alfieri è intitolata “Sfida al nemico”. Il motore dell’azione è la scoperta che all’interno del maniero di Magliano Alfieri si è insediata una piccola cellula dell’organizzazione rivale che custodisce una delle ricercatissime e preziosissime “Pietre della Rocca”.

È compito e priorità degli Angeli del Castello recuperare tutte le pietre sparse sul territorio di Langhe e Roero, evitando che cadano in mani sbagliate.

Per informazioni sulle visite al castello di Magliano Alfieri e Al museo in famiglia:

Barolo & Castles Foundation: tel. 0173.386697

castellomagliano@barolofoundation.it – www.castellodimaglianoalfieri.com <s></s>

Info per Castle Angels®:

Per partecipare a Castle Angels® occorre comporre la propria squadra (da un minimo di 2 a un massimo di 8 persone).

L’attività è disponibile tutti i giorni di apertura del castello nei seguenti orari: 10,30 – 12,00 – 14,00 – 15,30 – 17,00. I partecipanti avranno la possibilità di visitare i due musei del castello di Magliano Alfieri prima o al termine della sessione di gioco.

Prenotazioni Castle Angels®:

· Consigliato dai 6 anni in su



Per info e prenotazioni obbligatorie consultare il sito web www.castleangels.it oppure scrivere a info@barolofoundation.it.