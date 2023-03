Papa Francesco trasportato al Gemelli di Roma per un affaticamento respiratorio

A quanto apprende l’Adnkronos da fonti sanitarie Papa Francesco è stato portato al Policlinico Gemelli di Roma in ambulanza a seguito di un 'affaticamento respiratorio'. In questi momenti sono in corso controlli sanitari su Papa Francesco, in particolare sarebbe stato sottoposto a una tac per verificare la situazione dei bronchi.

Sempre per Adnkronos a quanto si apprende, gli impegni del Papa, da questo pomeriggio al Gemelli, sono stati annullati per i prossimi giorni perché i controlli possano proseguire per il tempo eventualmente necessario.