"Una rete di fili colorati": le battaglie di Se non ora quando presentate a Cuneo

Nell’ambito della rassegna “8 Marzo è tutto l’anno“, il prossimo giovedì 30 marzo alle 17, nel Salone D’onore del Municipio a Cuneo, l’Associazione “Se Non Ora Quando? Cuneo“ presenterà il libro "Una rete di fili colorati" di Maria Antonietta Macciocu.

Dieci anni di incontri, discussioni, progetti, spettacoli in un racconto corale, testimonianza della storia recente del nostro Paese in bilico tra passato e presente, tra spinte di modernità e pericolose regressioni. Dettagli di persone, collaborazioni, amicizie nate e consolidate, illusioni, successi e insuccessi, fanno emergere la poliedricità, la condivisione e la concretezza di un'esperienza tutta al femminile. Ma anche i limiti con cui un gruppo piccolo e senza finanziamenti ha dovuto portare avanti temi difficili ed importanti, per continuare il viaggio per la difesa dei diritti civili, le conquiste del passato sempre più messe in discussione, la parità di diritti, di salari, di accesso alle carriere.

Scritto nel 2021, a 10 anni dalla nascita del Movimento, con associazioni in tutta Italia che collaborano, interagiscono ed organizzano incontri a livello nazionale ed iniziative di grande importanza - l’ultima a marzo 2019, a Verona, per protestare contro il DL. Pillon che attaccava duramente i diritti delle donne mettendo in pericolo la legge 194. Aderì anche SNOQ Cuneo, che partecipò con grande entusiasmo all’iniziativa (furono organizzati 2 pullman) insieme a gruppi di SNOQ? provenienti da tutta Italia.

La prima grande mobilitazione nazionale fu quella del 13 febbraio 2011: in 230 città italiane si riempirono le piazze di manifestanti. A Torino si chiese a tutti i partecipanti di portare gomitoli di lana colorati per tessere una rete fra tutte: da qui il titolo del libro.

Sono tantissime le iniziative promosse da SNOQ? Torino che vengono raccontate nel testo.

Saranno presenti:

Maria Antonietta Macciocu , che prima di questo libro ha scritto poesie e romanzi con contenuti molto attenti al mondo femminile

Laura Onofri, presidente di SNOQ? Torino, molto attiva nelle lotte per la parità di genere per i diritti delle donne, autrice della prefazione

Albertina Bollati, fotografa ed illustratrice che ha curato la parte grafica del libro, disegnandone i loghi e le copertine

L’opera è stata presentata con grande successo al Salone del Libro a Torino nella prima edizione post-Covid: molto interessante l’analisi su cosa è stato fatto nel periodo considerato, sulla necessità di proseguire e tenere alta la guardia e non demordere per non perdere i diritti acquisiti e per cercare di raggiungere la parità di genere in tutti i settori.