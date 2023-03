Intorno alle 12 di oggi, mercoledì 29 marzo, una donna è caduta in una “bocca di lupo” del chiosco sull'incrocio che porta a frazione Passatore di Cuneo, in via della Battaglia.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo, insieme al nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale). La donna, che è stata soccorsa e affidata alle cure dell'emergenza sanitaria, avrebbe riportato un problema al piede.