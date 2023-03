Da AUTOMATTIAUDA - E’ arrivato il tanto atteso NUOVO NISSAN X-TRAIL – SUV 7 posti

Design possente e moderno con un abitacolo premium e funzionale

X-Trail trasmette fiducia e sicurezza al primo sguardo. Gli esterni sono caratterizzati da elementi tipici del design Nissan, come il tetto flottante e la griglia V-Motion, con il frontale impreziosito da gruppi ottici che seguono la linea del cofano.

Molte le soluzioni studiate per offrire la massima efficienza aerodinamica: deflettori 3D per gli pneumatici; griglia frontale attiva per regolare automaticamente il flusso d’aria nel vano motore; sottoscocca carenato per ottimizzare i flussi sotto la vettura; montante A disegnato per migliorare la penetrazione aerodinamica e un’esclusiva sagomatura del frontale per accompagnare i flussi d’aria ai lati della vettura.

L’abitacolo riscrive gli standard nel segmento per design e praticità. La qualità superiore dei materiali e delle finiture, le tecnologie per il comfort, i sistemi di assistenza alla guida e connettività, il tutto unito al grande spazio a disposizione offrono a guidatore e passeggeri un ambiente comodo, funzionale e rilassante. Grande attenzione è stata riservata ai pulsanti e agli interruttori presenti nell’abitacolo, che risultano semplici da utilizzare e intuitivi e trasmettono un senso di qualità e modernità alla vista e al tatto.

Nuovo X-Trail è equipaggiato con un sistema di infotainment avanzato, che offre un’ampia gamma id servizi connessi, tra cui l’integrazione con gli smartphone, l’In-Car WiFi per collegare fino a sette dispositivi, e l’app NissanConnect Services per gestire e monitorare il veicolo da remoto.

Pratico e versatile

Il nuovo X-Trail ha un abitacolo comodo e spazioso, con sedute posteriori facilmente accessibili grazie alle portiere con apertura a circa 90°. La seconda fila di sedili si divide in una configurazione 40:20:40 ed è arricchita da numerosi vani portaoggetti, comandi separati per la climatizzazione e porte USB di tipo A e C. Abbattendo il divano posteriore si accede ai sedili della terza fila, progettati per ospitare passeggeri fino a 160 cm di altezza.

Il bagagliaio del nuovo X-Trail è “best in class” per lunghezza e larghezza tra i passaruota ed è ai vertici della categoria per volume, con modifiche che ne hanno migliorato le operazioni di carico e scarico, insieme a una migliore organizzazione degli spazi.

Con e-POWER piacere di guida e bassi consumi

Il nuovo X-Trail è il secondo modello della gamma di Nissan in Europa ad essere equipaggiato con l’innovativo sistema di propulsione e‑POWER, un brevetto Nissan che rappresenta un inedito approccio alla mobilità elettrifica.

Nel sistema e-POWER, il motore elettrico è l'unico che muove le ruote della vettura e garantisce un piacere di guida tipico di un EV, con accelerazione brillante e una notevole coppia subito disponibile, ad ogni regime e in ogni circostanza. L'energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta a bordo della vettura da un raffinato motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri, capace di garantire la massima efficienza e rendimento grazie all’innovativa tecnologia con rapporto di compressione variabile. Il sistema non prevede ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina presso un esercente tradizionale.

L’efficienza è uno dei punti di forza di e-POWER, i cui bassi consumi e basse emissioni lo rendono il sistema ideale per ogni tipo di tragitto, ma soprattutto nei contesti urbani e sub urbani, dove i clienti europei di crossover guidano per il 70% del loro tempo.

La motorizzazione e-POWER gode inoltre di agevolazioni fiscali (riduzione o esenzione del bollo), costi di RCA agevolati, accesso gratuito alle ZTL nei grandi centri urbani e parcheggio gratuito sulle strisce blu, secondo le diverse disposizioni regionali e locali.

Nelle versioni 2WD c’è un solo motore elettrico sull’asse anteriore con potenza pari a 204 CV (150 kW).

Nelle versioni 4WD i motori sono due, uno sull’asse anteriore da 204 CV (150 kW) e uno sull’asse posteriore da 136 CV (100 kW). La potenza totale erogata è pari a 213 CV (157 kW), dato che i due motori non erogano mai contemporaneamente le rispettive massime potenze.

e-4ORCE, il 4x4 Nissan incontra il futuro

e-4ORCE è la tecnologia di trazione integrale più avanzata di Nissan, pensata per essere abbinata a propulsori elettrificati.

I due motori elettrici, uno per ogni asse, sono gestiti da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione frenante sulle singole ruote, per garantire sicurezza, controllo e comfort di marcia senza precedenti su ogni tracciato, ogni superficie e in ogni condizione.

La potenza totale è pari a 213 CV (157 kW) e l’accelerazione è bruciante. Bastano infatti 7 secondi per passare da 0 a 100km/hi. La forza motrice reagisce ai cambi di aderenza 10.000 volte più velocemente rispetto a un sistema 4WD meccanico tradizionale. Inoltre, la costante ridistribuzione della coppia, il bilanciamento pressoché perfetto dei pesi fra i due assi e la frenata rigenerativa anche sul motore posteriore garantiscono massima maneggevolezza e minimi beccheggio e rollio, che si traducono in comfort e piacere di guida superiori

Nuovo Pro PILOT Assist con Navi-link

Il nuovo Pro PILOT Assist con Navi-link regola accelerazione e frenata nella singola corsia quando si viaggia in autostrada. In situazioni di traffico, può rallentare la vettura fino a fermarla e può farla ripartire automaticamente (se l’arresto dura meno di 3 secondi) quando le vetture di fronte riprendono a muoversi.

Pro PILOT Assist con Navi-link legge i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità ai limiti indicati; acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali.

Il sistema, inoltre, può intervenire sullo sterzo per aiutare a prevenire il cambio di corsia se è presente un altro veicolo nella zona di angolo cieco. In fase di manovra in retromarcia, può azionare i freni se rileva un ostacolo in movimento nelle vicinanze.

