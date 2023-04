Con l'inizio della stagione delle altcoin, non perdetevi i guadagni della corsa al rialzo di Dogetti, Cardano ed Ethereum

La corsa al rialzo delle criptovalute del 2021 è stata un momento incredibile per tutti gli investitori! Sia che foste già in piena crisi, sia che foste solo un novellino che ha deciso di scommettere sulle criptovalute, è probabile che se siete entrati in anticipo, intorno all'inizio del 2021, abbiate visto dei guadagni straordinari. È probabile che se siete entrati per tempo, intorno all'inizio del 2021, abbiate ottenuto guadagni straordinari!

Durante questo precedente ciclo di corsa al rialzo, nel novembre 2021, il Bitcoin (BTC) ha raggiunto un picco sbalorditivo di oltre 65.000 dollari USA, che a molti è sembrato incredibile - e molte altcoin hanno registrato guadagni ancora maggiori del Bitcoin... Molti si sarebbero resi conto che, sebbene il Bitcoin funzioni come riserva di valore, le altcoin DeFi (finanza decentralizzata) sono quelle in cui si possono vedere i maggiori guadagni in breve tempo!

In questo articolo, esamineremo le nostre tre migliori scelte di altcoin in vista della prossima corsa al rialzo: Dogetti (DETI) , Cardano (ADA) ed Ethereum (ETH). Parleremo anche della volatilità che accompagna le altcoin e di cosa si può fare per proteggersi dalle perdite.

Dogetti: L'ascesa dei Top Dog alla fama equivale a un guadagno

Dogetti (DETI) è l'ultimo e più grande token meme che sta prendendo per le corna il mondo delle criptovalute! Dogetti mira a diventare il top dog nel mondo delle criptovalute a tema canino come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), e con una comunità (alias famiglia) in rapidissima crescita, questo potrebbe accadere prima di quanto si possa pensare!

Come token DeFi, Dogetti ha una grande tokenomics - con il 6% di ogni transazione che va a vari enti di beneficenza, benefici per i titolari, e liquidità / portafogli di masterizzazione, tra gli altri scopi! Essendo gestita dalla comunità, tutti i membri della famiglia sono interessati al successo della moneta.

Non perdete l'occasione di partecipare alla follia e di unirvi a uno dei progetti di criptovaluta in più rapida espansione! Potete anche ricevere un bonus del 50% sul vostro ordine utilizzando il nuovissimo codice promozionale DON50!

Cardano potrebbe registrare grandi guadagni

Charles Hoskinson ha fondato la piattaforma blockchain decentralizzata e open-source Cardano (ADA) nel 2017. Promette di offrire un modo più sostenibile e sicuro di gestire gli asset digitali. L'obiettivo dell'iniziativa, che è quello di sviluppare un sistema finanziario più equo e aperto, è un obiettivo che molti utenti di ADA perseguono con forza!

La piattaforma si distingue dalle altre criptovalute per le sue caratteristiche distintive, tra cui il metodo di consenso proof-of-stake e l'enfasi posta sulla ricerca accademica. Cardano ha il potenziale per diventare un attore significativo nel settore della blockchain e degli asset digitali, grazie a una comunità impegnata e a un solido staff alle sue spalle.

La devota comunità di Cardano è composta da un gruppo eterogeneo di programmatori, imprenditori, investitori e sostenitori. Tutti loro sono motivati dal potenziale del progetto di trasformare la finanza convenzionale e di inaugurare un futuro migliore per tutti. Con questo livello di importanza che Cardano ricopre nelle criptovalute, possiamo immaginare grandi guadagni per Cardano quando inizierà la stagione delle altcoin!

Ethereum: la più grande Altcoin sulla Blockchain

Se il Bitcoin (BTC) è l'oro digitale nel mondo delle criptovalute, Ethereum (ETH), la seconda criptovaluta più grande, è l'argento digitale - e questo non è da sottovalutare!

Nella rete Ethereum, gli sviluppatori possono creare e distribuire applicazioni decentralizzate (DApp). Gli utenti hanno inoltre un maggiore controllo sui propri dati rispetto alle organizzazioni o alle piattaforme bancarie tradizionali.

Con Ethereum 2.0 dietro l'angolo, che rappresenta un importante aggiornamento che porterà altri milioni di persone ad avvicinarsi alle criptovalute, Ethereum è sicuramente uno dei titoli su cui investire per l'altseason!

Pensieri finali

Mentre la stagione delle altcoin si riscalda, gli investitori dovrebbero considerare Dogetti (DETI), Cardano (ADA) ed Ethereum (ETH) per potenziali guadagni. Dogetti è un token meme in rapida crescita con una forte tokenomics e una comunità dedicata. Cardano è una piattaforma blockchain unica nel suo genere, impegnata a creare un sistema finanziario più equo e aperto. Ethereum è la seconda criptovaluta in ordine di grandezza, con il potenziale di guadagni massicci grazie all'imminente aggiornamento di Ethereum 2.0.

Tuttavia, è necessario essere consapevoli della volatilità che caratterizza le altcoin e considerare la possibilità di coprire le potenziali perdite diversificando il proprio portafoglio. Non lasciatevi sfuggire i potenziali guadagni della stagione delle altcoin con questi top picks!

