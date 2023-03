Finanziamenti con il contributo Sabatini da Alpifidi!

Alpifidi sostiene le aziende nell’accesso al credito con nuovi prodotti e servizi per rispondere alle crescenti richieste delle imprese socie.

La Nuova Sabatini incentiva l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature attraverso un finanziamento a cui si aggiunge un contributo del 2,75% annuo sugli investimenti in beni strumentali e del 3,575% annuo per la realizzazione di investimenti 4.0. La novità riguarda appunto la Sabatini Green per gli investimenti a basso impatto ambientale.

Possono accedere al contributo Sabatini le Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa in Italia ed iscritte al Registro delle Imprese, che non si trovano in difficoltà, non sono in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

Con Alpifidi i vantaggi per le aziende sono molteplici tra cui:

La flessibilità sulla durata , può variare dai 24 ai 60 mesi ;

Possibilità di preammortamento;

Gli importi finanziabili partono dai 20.000 euro a salire;

Riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia in misura pari all’80%.

Ti aspettiamo da Alpifidi per finanziare la tua azienda e ricevere il contributo!





