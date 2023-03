A Barbaresco la mostra fotografica personale 20VENTI di Fulvio Silvestri

Dal 1 al 30 aprile la Torre ospiterà la mostra fotografica personale 20EVENTI di Fulvio Silvestri, visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Il pensiero, alla base di questa mostra, parte da molto lontano, dai tanti viaggi indipendenti in bicicletta scolpiti nel vento, ma concretizzati solo nell’ultimo anno, dopo lunghi ragionamenti.

20VENTI è un gioco di parole per raccontare 20 storie di vento prima che il 2020 sconvolgesse le nostre vite per sempre. Venti racconti espressi da fotografie stampate in fine art in grande formato sotto la sapiente guida di Davide D’Angelo del laboratorio Emozioni FineArt di Rivoli (Torino) e incorniciate con la solita maestria da Federica e Sandro Gaia, corniciai de Il Busto Mistero di Alba.

La mostra verrà inaugurata venerdì 31 marzo, in un evento serale ad invito. E’ tuttavia già visitabile all’interno delle sale della Torre di Barbaresco. Si tratta di una sezione, una sorta di piega, del ben più ampio progetto Chiedilo al vento.