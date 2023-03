Artigianato e prodotti tipici: a Caraglio è tempo della Fiera di Primavera

Un’occasione di ritrovo e di festa per grandi e piccini.

A Caraglio, domenica 2 aprile, si terrà la Fiera di Primavera, manifestazione dedicata all’artigianato, ai prodotti tipici e a tutte le attività del nostro territorio. Organizzata dall'associazione turistica Pro Loco “Insieme per Caraglio”, in collaborazione con il Comune di Caraglio, la fiera si svilupperà lungo via Roma.

Quest'anno, sotto l’area del Pellerin, a partire dalle ore 12.30 ci sarà la 4^ edizione della Sagra della polenta “Bastarda”, dal nome della farina con cui viene prodotta, la farina bastarda appunto, un misto di 5 farine diverse.

Riscoperta dal caragliese Lucio Alciati, questa tipica polenta è oggi prodotta dall’azienda agricola Molineri Liliana. Si potrà gustare sia con lo spezzatino che con la salsa al Castelmagno del Caseificio produttori Alta Valle Grana.

Ad allietare il pomeriggio ci saranno, dalle ore 14:30 in piazza Cavour, i balli occitani con Daniela Mandrile.