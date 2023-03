Boves, tornano gli appuntamenti con i musei del territorio

Con l’arrivo della primavera tornano a Boves gli appuntamenti con i Musei del territorio.

Domenica 2 aprile dalle ore 15.30 alle 18.30, saranno visitabili, con ingresso gratuito, il Museo Etnografico “Impronte di una comunità” e il Museo della Castagna, siti presso il Parco Marquet in Via Roncaia, 24, e il Museo del Fungo e delle Scienze Naturali, con sede in Via Moschetti, 15.

Sempre domenica 2 aprile apriranno anche l’Atlante dei Suoni e La Città di Cumabò, siti all’interno dell’ex Filanda Favole in via Moschetti 15, con ingresso a pagamento. I due musei dedicati ai più piccoli sono gestiti dalla cooperativa “La Fabbrica dei Suoni”. Prenotazione obbligatoria scegliendo l'evento specifico dall'agenda. Per informazioni sugli orari delle visite e le prenotazioni chiamare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 14.30, il tel. 0175.567840 int. 1 oppure scrivere a info@lafabbricadeisuoni.it

La Città di Cumabò > visita guidata ore 16.30: ingresso unico con prenotazione € 5,00 | durata visita: 75 minuti

L’Atlante dei Suoni > visita guidata ore 15.00: ingresso unico con prenotazione € 5,00 | durata visita: 75 minuti

Per le famiglie interessate ci sarà, inoltre, la possibilità di partecipare anche a un laboratorio gratuito alle ore 15.30, rivolto a bambini 3/7 anni con i genitori:

Resta chiuso, causa lavori di riqualificazione, il Museo della Resistenza.