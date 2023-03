"Emozionale": a Palazzo Mathis di Bra mostra personale dell'artista Gery Ewens

“Emozionale”: si intitola così la mostra personale dell’artista Gery Ewens, visibile dall’8 al 30 aprile presso Palazzo Mathis a Bra, in piazza Caduti per la Libertà. Argentina di nascita ma cittadina del mondo, durante il suo pellegrinaggio umano ha fatto dell'arte la sua vita e della sua vita un'arte. La pittura è il suo ossigeno, e si ispira all'Espressionismo: tutto intorno a lei rievoca colori e stili, a partire dalla Parigi di inizio secolo scorso, ma nella sua singolarità non rievoca nessun artista in particolare.

Il suo è uno stile unico e si contraddistingue soprattutto quando dipinge corpi e volti che richiamano sensazioni e percezioni che sfumano nell’insostenibile leggerezza dell'essere, dell'essere umano.

Inaugurazione sabato 8 aprile alle ore 18. Per info 0172/430185 – turismoinbra.it

Lunedì, giovedì e venerdì ore 9-12.30 e 15-18. Sabato e domenica 9-12.30.