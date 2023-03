Alba: alla scuola Rodari incontro sul sapere dei genitori in programma il 31 marzo

Una serata per i genitori: l’Istituto Comprensivo “Padre Girotti” del quartiere Piave - San Cassiano di Alba organizza, come Scuola Genitori, per venerdì 31 marzo alle ore 20.45 un incontro dal titolo “Le competenze e le conoscenze educative della famiglia. Metodologia: pedagogia dei genitori”.

Presso la scuola Rodari si parlerà del sapere dei genitori grazie agli interventi dei professori Riziero Zucchi (Università di Torino) e Augusta Moletto (Rivista Handicap&Scuola).



Per chi vorrà, al costo di 2 Euro, potrà usufruire del servizio di “custodia bambini”, grazie alla collaborazione con l’associazione Kairon, AGM e Culturandia.

Per info: www.icalbasancassiano.edu.it