Scuola sostenibile, al Vallauri di Fossano le iniziative del progetto GRANDUP

Il progetto "GRANDUP" proposto alle classi 3B e 3C del Settore elettronica ed elettrotecnica dell'IIS G. Vallauri durante la settimana dal 20 al 24 marzo, ha avuto l'obbiettivo di co-progettare, per creare delle soluzioni per una scuola sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

In queste 30 ore, gli studenti hanno lavorato non più come tali, ma come veri e propri progettisti sociali, ideando e lanciando proposte di innovazione sociale nel senso più complesso del termine, per generare impatto e proiettare la scuola ed il suo mondo verso uno sviluppo più sostenibile.

Cos’è l’innovazione sociale? Sostanzialmente un processo che parte dalla necessità di affrontare sfide sociali e co-progetta soluzioni, insieme ai beneficiari, nuove idee e progetti. Tutto questo attraverso 4 passaggi fondamentali: scoprire, approfondire, sviluppare e testare secondo l’approccio progettuale del Design Thinking.

Sono state validate e approfondite queste tematiche tramite la Ricerca Contestuale, ovvero andando sul campo, osservando le persone coinvolte intervistandole.

Sono state proposte 5 interviste al Preside d’istituto e 41 ai professori del settore. Ancora 226 interviste agli studenti della sede, 14 a collaboratori scolastici ed altre 28 a studenti della terza medie

Finite le ricerche ogni gruppo ha realizzato un PowerPoint sulla propria tematica inserendo inizialmente le ricerche fatte, le problematiche emerse, lavorando nel cercare di pensare a delle possibili soluzioni ad esse, selezionando solo le idee migliori e inserendole nel PPT.

Infine il venerdì finale un coraggioso ragazzo per gruppo ha presentato il progetto a tutte le classi del settore, professori compresi, con anche un intervento conclusivo del Preside Paolo Cortese che si è complimentato con i ragazzi.

Dalle considerazioni finali è emerso che tutti sono rimasti soddisfatti dai progetti fatti e dei risultati ottenuti.