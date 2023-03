I ragazzi del Freelangher di Grinzane Cavour tornano dal Monferrato con il sorriso

Una giornata calda nel cuore e nella mente per i ragazzi dell’associazione Freelangher di Grinzane Cavour che hanno partecipato alla gara short track a Ponti nel Monferrato svoltasi il 25 marzo, in una giornata ventosa e piovosa sul finale di competizione. Un’esperienza positiva per gli atleti al debutto stagionale, su un percorso composto per il 75% da prato e per il 25% da una parte tecnica.

«I nostri portacolori – afferma il maestro FCI della Freelangher Stefano Zunino - si sono ben comportati contro avversari agguerriti, sfiorando in due categorie il podio. Ai nostri ragazzi non smetto di far loro i miei complimenti per la voglia, la passione, l’impegno ed il rispetto che li accompagnano in questa loro avventura sportiva, che affrontano sempre con il sorriso.

Un grazie anche ai genitori, che sono semplicemente fantastici, per tutto il supporto che danno ai figli ed a noi istruttori. Importanti anche i nostri sponsor e tutti coloro che si impegnano per far andare avanti questa disciplina sportiva a Grinzane Cavour».