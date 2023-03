Sci alpino: Fabio Allasina ai piedi del podio nel secondo gigante FIS di Temù

Martedì 28 marzo ancora un Gigante FIS sulle piste di Temù, nel comprensorio dell’Adamello Ski Pontedilegno-Tonale.

In campo maschile bis del poliziotto padovano Stefano Pizzato, che ha fatto segnare il tempo totale di 2’,05”,27/100, con 29/100 di vantaggio sul trevigiano Francesco Santacroce del Val di Fiemme Ski Team e 72/100 sul carabiniere parmense Tommaso Saccardi.

Quarto posto per il poliziotto cuneese Fabio Allasina, staccato di 80/100, mentre al sesto posto si è piazzato il carabiniere limonese Edoardo Saracco e al settimo il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini. Dodicesima piazza per il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, ventiduesima per il ligure Davide Damanti dello Sci Club Sansicario Cesana.

Doppietta anche per l’azzurra tarvisiana Lara Della Mea del Centro Sportivo Esercito. che ha chiuso le due manche nel tempo totale di 2’,08”,63/100, con distacchi rispettivamente di 1”,43/100 e di 1”,66/100 sulla valdostana Carole Agnelli del Club de Ski Valtournenche e sulla finanziera romana Francesca Carolli. Ottavo posto per l’azzurra sestrierina Matilde Lorenzi dello Sci Club Sestriere, ancora una volta la migliore delle piemontesi, seguita all’undicesimo posto dalla finanziera valsesiana Emilia Mondinelli e al dodicesimo dalla sorella maggiore Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito. Al sedicesimo posto la torinese Martina Banchi dello Ski Racing Camp.