Protagonista al Rondò dei Talenti di Cuneo l'innovazione nella Pubblica Amministrazione

Mercoledì 5 aprile alle ore 17.30 negli spazi Plin presso il Rondò dei Talenti di Cuneo, una tavola rotonda dedicata alle sfide della digitalizzazione negli enti locali e l’anteprima della settima edizione del Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation.



Un’occasione per parlare di innovazione e per delineare il suo stato dell’arte nella Pubblica Amministrazione. Questo lo spirito che animerà l’incontro “Apprendere l'innovazione: la sfida delle amministrazioni locali” previsto per mercoledì 5 aprile negli spazi PLIN presso il Rondò dei Talenti di Cuneo (via Luigi Gallo 1).



L’evento avrà inizio alle ore 17.30 con i saluti istituzionali del vicepresidente della Fondazione CRC, Enrico Collidà, della sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, e dell’assessore all’Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, e proseguirà con una partecipata tavola rotonda, moderata dalla giornalista economica Rosaria Ravasio. In conclusione, l’anteprima della settimana edizione del Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation da parte di Antonello Angeleri, segretario generale di ANFOV (Associazione nazionale per la convergenza nei servizi di comunicazione) e la consegna del Premio Speciale CRC edizione 2022 al sindaco di Magliano Alpi, Marco Bailo, per il progetto “MAGLIANO&FRIENDS - Comunità di Energia Rinnovabile per i Comuni Italiani”.



Diversi gli ospiti chiamati a discutere di innovazione applicata agli enti pubblici locali e nei dettagli: Michele Pianetta, vicepresidente di ANCI Piemonte, Claudio Lubatti per Intesa Sanpaolo Innovation Center, Marco Galliano, sales manager di BBBell, Filippo Beltrani di Wash 4 Green e Claudio Soini, sindaco del Comune di Ala, in Provincia di Trento.



Un incontro pensato per avvicinare il pubblico e gli stakeholder territoriali a una tematica di stringente attualità, ma anche un momento volto a favorire scambi di buone pratiche, opportunità e attività di networking.



Ingresso libero con posti limitati, prenotazione consigliata su Eventbrite o via mail a info@plineducation.it.