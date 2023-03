Variante di Demonte, prorogato il finanziamento dell'opera. Anche se l'iter è ancora bloccato

Il Comitato Si D.A.VS, che si batte per la realizzazione della variante di Demonte, è stato convocato a Torino, presso gli uffici della Regione Piemonte, dove alcuni rappresentati sono stati ricevuti dall’assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture e opere pubbliche Marco Gabusi, alla presenza del capo di Gabinetto Gian Luca Vignale.

Tema dell'incontro il problema dei ritardi nella realizzazione delle circonvallazioni stradali degli abitati di Aisone e Demonte, per il quale l’assessorato ha però confermato la proroga del finanziamento ANAS per la realizzazione della variante di Demonte. Si tratta di più di 50 milioni di euro, fermi in attesa che si sblocchi il contenzioso tra due ministeri. Quello per i Trasporti approva l'opera e ha dato il via libera, quello per la Cultura no, in quanto il tracciato della variante passerebbe in una zona dove sorge un forte napoleonico, di cui resta pochissimo.

L'assessore ha assicurato l’impegno dell’Ente regionale per la risoluzione di questo conflitto che blocca da anni l’inizio dei lavori.