La Lpm Bam Mondovì si prepara a ricevere una "magica" Roma, capitan Bisconti: "Nulla è impossibile" (VIDEO)

Un big match assolutamente da non perdere per gli amanti della pallavolo femminile. Si presenta così la sfida di Pool Promozione in programma domenica 2 aprile (ore 17) al PalaManera, dove la Lpm Bam Mondovì riceverà la visita di una Roma Volley protagonista di una stagione a dir poco "magica".

Le giallorosse fino a oggi hanno fatto incetta di vittorie e di record, alzando al cielo anche la Coppa Italia Frecciarossa. Nella squadra laziale giocano tre ex Pumine rimaste nel cuore dei tifosi monregalesi: Sofia Rebora, Jessica Rivero ed Erblira Bici; Motivo in più per non perdersi questa delicatissima sfida. La Roma è a soli due punti dalla matematica promozione in serie A1 e per questo giungerà a Mondovì con il chiaro obiettivo di festeggiare in anticipo il salto di categoria.

La Lpm, tuttavia, hanno in testa altri programmi: le Pumine di Solforati vogliono continuare la propria corsa verso un piazzamento Play-off e dunque metteranno in campo tutte le energie per cercare di sovvertire un pronostico, che al momento pende a favore delle capitoline. Di seguito vi proponiamo le impressioni raccolte con il libero, nonché capitano del Puma Veronica Bisconti: