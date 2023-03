Volley femminile A1: Cuneo, corsa a tre con Firenze e Vallefoglia

I risultati dell'undicesima giornata del girone di ritorno hanno sancito che l'orizzonte della Cuneo Granda S.Bernardo al termine della regular season saranno i play-off che metteranno un palio un posto nella CEV Challenge Cup 2023/2024, trofeo vinto dalla Reale Mutua Fenera Chieri nella stagione in corso.

Con l'ultimo posto utile per i play-off scudetto ormai irraggiungibile ora le gatte, attualmente undicesime a quota 27 punti, mettono nel mirino la nona posizione in classifica, per la quale sarà corsa a tre con Firenze (nona con 29 punti) e Vallefoglia (decima con 27 punti).

Questo il percorso delle tre squadre nelle ultime due giornate di regular season: il calendario più difficile è quello di Firenze, che affronterà Milano in trasferta e chiuderà con il derby interno con Scandicci, mentre tra l'impegno casalingo con Novara e l'ultima di campionato a Macerata contro la CBF Balducci HR Macerata già retrocessa Vallefoglia potrebbe incamerare un buon numero di punti. Dal canto suo, se la Cuneo Granda S.Bernardo darà continuità alla ottima prestazione offerta contro Scandicci nessun risultato le sarà precluso nelle partite con Busto Arsizio in casa e con Novara al Pala Igor Gorgonzola (sabato 8 aprile, ore 20:30).

L'attenzione della formazione di coach Bellano è tutta sulla sfida con la e-work Busto Arsizio di sabato primo aprile (ore 20:30). Se le farfalle scenderanno in campo a caccia di punti pesanti in chiave sesto posto, le cuneesi vorranno riscattare la brutta sconfitta della gara di andata, in cui a fare la differenza fu una Alice Degradi in stato di grazia. Con lei saranno protagoniste altre due ex biancorosse, Giorgia Zannoni e Katerina Zakchaiou, in una gara che promette spettacolo.

1.500 BIGLIETTI A 2 € IN TRIBUNA ROSSA GRAZIE A ISILINE Anche per la partita con Busto sono disponibili 1.500 posti in tribuna rossa a soli 2 € grazie al contributo di Isiline, storico provider con sede a Saluzzo e gold sponsor della Cuneo Granda Volley; l'iniziativa promozionale proseguirà anche nei play-off per la Challenge Cup. La prevendita è attiva sul sito www.liveticket.it e presso la sede di via Bassignano 14 a Cuneo (lunedì-venerdì ore 9:30-12 e 15-18:30). Il match sponsor sarà Caffè Costadoro, gold sponsor della Cuneo Granda Volley e azienda che da sempre crede nei valori trasmessi dallo sport, quali passione, dedizione e lavoro di squadra, fondamentali per raggiungere risultati ambiziosi. A testimoniarlo il supporto a Base Running, ASD affiliata al CONI-Fidal, punto di riferimento per i runner torinesi, e la partnership con il Pecco Fan Club, che sostiene il campione mondiale della MotoGP Francesco Bagnaia.

A NOVARA CON I CRAZY CATS BIANCOROSSI I Crazy Cats biancorossi organizzano la trasferta a Novara per la partita con la Igor Gorgonzola Novara di sabato 8 aprile (ore 20:30). Per informazioni e adesioni è possibile contattare il referente Fabio Bruno (347.9759882).