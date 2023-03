L'Agraria di Grinzane Cavour protagonista alla gara nazionale tenuta a Montalcino

La scuola agraria di Grinzane Cavour ha partecipato, come consuetudine, alla Gara Nazionale degli Istituti professionali Agrari che si tiene annualmente in una differente sede italiana. Per l’anno scolastico 2022/23 è stato l’Istituto “B. Ricasoli” di Montalcino ad ospite il concorso, che vede coinvolte i migliori studenti provenienti da 33 scuole agrarie di tutta Italia.

Ogni scuola, infatti, ha selezionato un allievo del quarto anno di corso per rappresentare l’intero istituto durante il torneo. A rappresentare gli studenti della scuola è stato Riccardo Scanavino, della classe 4ª A.

La kermesse si è svolta dal 22 al 24 marzo scorsi, nella splendida cornice dei colli senesi, tra momenti di gara, tour guidati nelle principali aziende del territorio, seminari di formazione rivolti anche ai dirigenti scolastici e docenti accompagnatori.

Le prove da svolgere sono risultate quattro: una prova pratica in campo, una prova pratica in laboratorio e due prove scritte, rispettivamente in lingua italiana e inglese.

Riccardo ha commentato la partecipazione alla gara come “un motivo di orgoglio personale e per l’intera classe. Anche se alla base dell’incontro vi è la sfida a svolgere al meglio le prove, il vero arricchimento dato dall’esperienza vissuta deriva dalla possibilità di dialogare con altri studenti di diverse realtà territoriali, scoprendo le peculiarità delle scuole e luoghi di provenienza. Inoltre, la perfetta organizzazione dell’evento mi ha permesso di visitare importanti aziende agroalimentari senesi, arricchendo così la mia conoscenza del settore e riportando a scuola nuove testimonianze da condividere con i compagni”.

L’allievo rappresentante della scuola albese ha ottenuto un ottimo 6° posto, dimostrando ottime competenze anche in ambito di colture non propriamente afferenti alle più diffuse coltivazioni dell’areale di Langa e Roero.

Oltre a un proficuo confronto tra studenti sul piano prettamente formativo, la gara è risultata un’occasione di incontro per i ragazzi, che hanno potuto scambiare esperienze con i colleghi provenienti dalle altre regioni d’Italia. Inoltre, per il corpo docente e dirigenziale sono stati tenuti convegni e tavole rotonde sul futuro degli istituti professionali, che stanno vivendo in questi anni un importante percorso di riqualificazione e aggiornamento del percorso formativo.

La scuola agraria di Grinzane Cavour, anche nelle occasioni di confronto nazionale, si conferma un punto di riferimento insostituibile per la formazione di tecnici del settore agricolo del territorio di Langa e Roero, registrando altissimi tassi di impiego degli allievi al termine del percorso di studi, nonché importanti riscontri in termini di auto-imprenditorialità.