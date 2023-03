Bagnasco, il nuovo ponte sul Tanaro sarà intitolato a Maurizio Costanzo

Era il 1994 e l'alluvione che aveva investito il Piemonte, aveva messo in ginocchio anche la Val Tanaro. A Bagnasco acqua e fango avevano reso inagibile il ponte Romano, all'epoca unico e fondamentale collegamento per raggiungere la cartiera che allora dava lavoro a circa 80 persone.

Ora il Comune vuole rendere omaggio alla memoria del noto giornalista e conduttore televisivo, recentemente scomparso, che tanto si spese per il paese valtanarino, intitolando alla sua memoria il nuovo ponte sul fiume Tanaro, dove già è presente una stele che ricorda la grande gara di solidarietà partita proprio grazie al Costanzo Show.

"Bagnasco ricorda con affetto e gratitudine Maurizio Costanzo, promotore della raccolta fondi tramite la quale l’Amministrazione Comunale riuscì a costruire il nuovo ponte" - ci spiega il sindaco Beppe Carazzone - "La proposta di intitolarlo alla sua memoria è stata promossa dal consigliere Roberto Colombo, che allora era sindaco. In consiglio discuteremo della proposta e ci organizzeremo al meglio per sbrigare le pratiche burocratiche del caso e per ufficializzare l’intitolazione di quello che per noi a Bagnasco è da sempre il ponte Costanzo".

La proposta verrà discussa nella seduta del consiglio comunale convocata per venerdì 31 marzo.