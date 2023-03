Il drone della polizia municipale di Borgo San Dalmazzo diventa "aeromobile di Stato"

Un altro importante traguardo raggiunto da un gruppo di operatori della Polizia municipale di Borgo San Dalmazzo. Il drone di cui si è dotato il Comando di Polizia Locale e la specializzazione da parte di un gruppo di 4 operatori della Polizia Municipale sono stati riconosciuti, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 marzo scorso, come “aeromobili di Stato”.

Questa qualificazione consentirà una semplificazione delle procedure amministrative di autorizzazione al volo ed un ambito di intervento più ampio.

“Nel decreto ministeriale che qualifica il nostro drone come aeromobile di Stato - commenta il comandante Andrea Arena - viene riconosciuta l’alta specializzazione raggiunta dal gruppo di operatori del nostro Comando, costituitosi soltanto nel 2021, a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la passione con cui svolgono questa importante attività”.

“Da ora in avanti - continua Arena - le attività svolte con il supporto dei droni potranno essere potenziate: dalla ricerca di persone scomparse alle attività di polizia giudiziaria, fino al controllo ambientale ed edilizio, senza dimenticare l’importanza delle riprese dall’alto per quanto riguarda la ricostruzione di un incidente stradale in situazioni più gravi mediante tecniche avanzate di fotogrammetria”.

“Il Corpo della Polizia Municipale di Borgo è sempre più specializzato con possibilità d'intervento su più scenari e questo è sicuramente un valore aggiunto al loro servizio” – aggiunge l’Assessore alla Polizia municipale Fabio Armando – “Come Amministrazione ringraziamo il Comandante e gli agenti abilitati all'uso del drone per l'impegno e la dedizione al servizio”.