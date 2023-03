La Carta F6G del Forum Famiglie di Cuneo è anche un’App e si arricchisce di nuove convenzioni

Con l’arrivo della primavera la Carta F6G si presenta con nuove importanti novità per i titolari dello strumento messo a punto per le famiglie con figli dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo, grazie al contributo delle Fondazioni CRC e CRT. Oltre alle due nuove promozioni con sconti fino al 20% per partecipare all’Estate Ragazzi al Michelin Sport Club di Cuneo o per l’acquisto di prodotti alimentari a “km 0” sul portale wespesa.it, infatti, la carta è da poco diventata anche un’App, disponibile sia per dispositivi Android che iOS, facendosi così sempre più fruibile, anche in vista dei nuovi sviluppi allo studio.

“Siamo certi che solo investendo sulla famiglia in modo concertato e condiviso potremo dare futuro alla nostra provincia e non solo, infatti anche la Regione sta portando avanti la sensibilizzazione sui Comuni affinché si attivino concrete politiche trasversali a supporto della famiglia, dove uno strumento come la CartaF6G trova una collocazione di primo piano; forse è arrivato davvero il momento di dare un segnale che possa varcare i nostri confini, perché la prosperità di un Paese dipende anche dalla sua capacità di rinnovarsi e crescere, cose che riescono bene solo grazie ad un ricco e continuo ricambio generazionale – dichiara Silvio Ribero, presidente del Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo –. Il futuro dei nostri territori dipenderà anche dalla nostra capacità di attrarre nuove famiglie, perché per fare fronte all’inesorabile calo demografico sarà importante rilanciare la natalità, ma anche la presenza di giovani famiglie in grado ripopolare aree che nei prossimi anni vedranno diminuire la propria cittadinanza”.

La convenzione per l’Estate Ragazzi al Michelin Sport Club di Cuneo è rivolta alle famiglie che hanno almeno 4 figli: per loro è riservata la tariffa più bassa, ossia 75 euro a settimana, anche nel caso in cui venga iscritto soltanto un figlio/a, con uno sconto che supera il 20%.

La seconda nuova proposta, invece, è quella del portale wespesa.it, dove è possibile acquistare prodotti freschi provenienti e garantiti da aziende locali, con possibilità di ritiro al locker installato nei pressi del Michelin Sport Club di Cuneo; è previsto uno sconto del 15% per famiglie fino 2 figli e del 20% per quelle con almeno 3 figli. Per poterne usufruire è sufficiente indicare, al momento del pagamento sul portale, la dicitura “famiglia” nel primo caso o “famiglianumerosa” nel secondo.

Per entrambe le promozioni è necessario essere in possesso della CartaF6G validata dal proprio Comune di residenza ed è pertanto necessario richiederla attraverso il portale www.cartaf6g.it indicando i dati essenziali previsti indispensabili per la successiva verifica da parte degli uffici anagrafe comunali.

La Carta F6G è operativa nei Comuni che hanno accettato di sottoscrivere l’apposita convenzione con il Forum, ossia Bra, Busca, Cuneo, Saluzzo e Savigliano, a cui si sono aggiunti Borgo San Dalmazzo e Verzuolo e a breve anche Alba e Mondovì. Qualsiasi Comune può inviare una richiesta al Forum delle associazioni familiari della provincia indicando la volontà di aderire al progetto, mentre ogni famiglia può richiedere la sua Carta F6G compilando l’apposito format sul portale www.cartaf6g.it. Sul sito è altresì possibile conoscere tutte le promozioni o le proposte che lo strumento riserva a chi vi aderisce. Per maggiori informazioni scrivere a info@cartaf6g.it.