Neive, al traguardo la tre giorni del campionato di pasticceria tra le scuole alberghiere d’Italia [FOTOGALLERY E VIDEO]

Un’atmosfera di festa per un’accoglienza nel senso della promozione turistica quella con cui nella serata di ieri Neive, borgo tra i più d’Italia e sede del corso di Arte Bianca dell’Istituto "Cillario Ferrero" di Alba, ha voluto voluto presentarsi ai 60 giovani studenti che in questi giorni stanno prendendo parte alle sfide del 5° Campionato Nazionale di Pasticceria dedicato agli istituti alberghieri.





Dalle 20 e sino a tarda notte le vie e piazze del centro storico si sono animate con spettacoli di sbandieratori, musica dal vivo, dj-set e numerosi punti di degustazione allestiti dagli studenti dell’Arte Bianca, padroni di casa per una competizione che nella passata edizione li aveva visti vincitori.





Un momento di convivialità e divertimento per gli ospiti provenienti da 30 scuole di tutta Italia come per il numeroso pubblico di comuni cittadini che ha approfittato dell’appuntamento per visitare il borgo neivese, partecipando con entusiasmo all’evento.





Ad accoglierli la prima cittadina neivese Annalisa Ghella, impegnata nel fare gli onori di casa per i diversi colleghi presenti all’evento: il sindaco di Alba Carlo Bo, l’assessore albese alle Politiche sociali e familiari Elisa Boschiazzo, il sindaco di Novello e presidente dell’Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo Roberto Passone, il sindaco di Barbaresco Mario Zoppi e numerosi altri.





Molto importante è stata anche la ricaduta sul territorio in termini turistici, in un inizio di primavera che segna la ripartenza della lunga stagione del turismo sulle colline Unesco. “Ricordo quando lo scorso anno – spiega la sindaca Ghella – mi venne comunicato che i nostri ragazzi avevano vinto la 4ª edizione del campionato tenuto a Iglesias, in Sardegna. In quel momento realizzai che avremmo dovuto ospitare noi la quinta edizione. Sono stati sei mesi di lavoro incessante e complesso, durante i quali, ancora una volta, lo staff dell’istituto scolastico ci ha dimostrato la sua professionalità e capacità".





"Riuscire a ospitare un numero così importante di ragazzi, professori e accompagnatori – continua la sindaca – era un metterci alla prova, ma il risultato direi che è stato più che soddisfacente. La penultima serata, nel nostro centro storico, con una festa aperta a tutti, è stata in sostanza un’altra sfida, che direi abbiamo vinto con successo. Anche la ricaduta in termini di immagine sul territorio direi che è stata importate per Neive: abbiamo avuto la presenza di diverse televisioni e quotidiani nazionali, senza contare che tutti i partecipanti, ragazzi e accompagnatori hanno parlato per tre giorni di noi, anche attraverso i social network e, soprattutto, con la diretta social dell’evento, seguita quotidianamente in media da 2mila persone. Direi che non possiamo che ritenerci soddisfatti e adesso siamo curiosi di sapere quale sarà il dolce, a base della nostra nocciola tonda gentile, che vincerà questa edizione del campionato”.





“Per Alba – dichiara l’assessore albese Elisa Boschiazzo - è stata un’ulteriore conferma delle tante professionalità e qualità scolastiche della nostra città, sottolineata dal lavoro di un istituto professionale che forma i ragazzi guardando al loro futuro, in un ambito che è centrale per il nostro territorio. Come amministratori noi possiamo che ringraziare la dirigenza scolastica e tutti i docenti, che investono e credono in questo tipo di iniziative, ripagati dall’eccellenza dei risultati. Se oggi abbiamo potuto ospitare qui il campionato, è perché i nostri ragazzi lo scorso anno lo hanno vinto fuori dai nostri confini. Eventi come questo ci permettono anche di collaborare, direi con successo, anche a livello territoriale, facendo squadra tra le diverse amministrazioni con risultati decisamente eccellenti”.

GUARDA IL VIDEO

Oggi, giovedì, il rush finale per i 60 studenti che si contendono il titolo di miglior pasticciere d’Italia juniores, valutati da una giuria composta da maestri pasticceri della Federazione Internazionale Gelateria Pasticceria e Cioccolateria (Fipgc) – in particolare Fabio Orlando, presidente di giuria, Gennaro Filippelli, Fabio Albanesi, Silvano Baldi –, rappresentanti del Ministero della Pubblica Amministrazione (con la dottoressa Carla Galdino), la responsabile Marketing Csm Ingredients Rossana Bosatra e da una giuria tecnica con Alfonsa Lanza, Onelio Napolitani, Luigi Femiano.

L’intero evento è coordinato dal professor Maurizio Santilli, docente dell’Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli, chef di livello internazionale nonché vicepresidente della Fipgc.

La giornata conclusiva si concretizzerà con una serata di gala al Palazzo Mostre e Congressi di Alba, dove il vincitore si aggiudicherà il trofeo “Donna Selvatica” offerto dalla distilleria Levi di Neive. La donna selvatica è diventata un simbolo del paese, alla sua storia è stato dedicato anche un museo e in quest’occasione sarà come un’ambasciatrice.