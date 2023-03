Bridea, il nuovo atelier dedicato all’abito da sposa di qualità, sia in vendita che a noleggio

Inaugurato sabato 25 marzo a Lagnasco, alla presenza del Sindaco Roberto Dalmazzo, del consigliere regionale Franco Graglia e dell’Assessore del comune di Savigliano Filippo Mulassano, l’atelier Bridea ha tutto ciò che una sposa può desiderare: abiti da sposa di qualità superiore, dettagli sartoriali, accessori da sogno. Il tutto in una incantevole cornice immersa nel verde della campagna lagnaschese, accolti in un “salotto” dalle linee moderne e ricercate, stilisticamente avvolgenti, e la squisita accoglienza di Marianna, la titolare.

Un sogno nel cassetto che si realizza, grazie a tanta dedizione, passione e due anni di incessante lavoro per creare una location da favola e mettere a punto ogni dettaglio.

Un negozio di abiti da sposa che nasce forte dell’esperienza nel settore della moda, suggerito da idee creative e con proposte di abiti di alta qualità e unici. Un nome, Bridea, che evolve dal concetto di Bride, cioè “la sposa”, che sta al centro dell’attenzione di Marianna, pronta e capace a consigliare “il meglio del meglio” affinché l’abito rispecchi appieno la personalità della sposa e soddisfi i requisiti desiderati.

Oggi, infatti, molte spose rinunciano al sogno dell’abito perfetto poiché molti di questi vengono venduti a prezzi elevatissimi. Le proposte di Bridea sono la risposta concreta e accessibile per soddisfare le esigenze di donne che vogliono sentirsi sicure, soddisfatte ed a proprio agio in uno dei giorni più importanti della loro vita. Viene poi garantito un servizio completo, con la possibilità di acquistare accessori come scarpe e gioielli perfetti per essere abbinati con il capo scelto.

Il grande interesse di Marianna per gli abiti e la sartoria – talento ereditato dalla madre – e le esperienze lavorative nel campo dell’alta moda, le permettono di seguire con sensibilità e competenza ogni sposa, a partire dalla scelta iniziale, passando nelle fasi successive di adattamento e rifinitura, fino alla loro totale soddisfazione.

Il progetto segue più matrici, che consistono nella vendita dell’abito da sposa, oppure al noleggio dell’abito scelto, alla vendita di accessori da sposa, alla disponibilità di sfruttare una rete di collaboratori scelti e competente, capaci di fornire tutti i servizi necessari alla realizzazione di un evento straordinario.

La mission è quella di fornire un servizio eccellente dando la possibilità alle future spose di acquistare/noleggiare pezzi unici e personalizzabili che le rendano felici e soddisfatte nel giorno del loro matrimonio, e con un ricordo positivo e indelebile della loro vita.

Senza dimenticare lo scopo imprenditoriale dell’andare incontro alle esigenze di un nuovo target di cliente che sta emergendo: un consumatore più evoluto e attento al rapporto qualità-prezzo.

Il business model proposto è innovativo sia sul panorama nazionale che sul territorio di riferimento e sostenibile poiché contribuisce ad un minore inquinamento ambientale aderendo così alle sempre più predominanti linee guida internazionali.

Bridea riceve tutti i giorni della settimana dalle ore 09,30 alle 18,30 solo su appuntamento

Via Rabaiot 4 - Lagnasco (CN) - Tel 331 4824 738

Insatgram :@brideasposa

Facebook: Bridea Boutique della Sposa