Dove posso acquistare comodamente da casa uova e colombe pasquali artigianali?

In questi giorni sono state sfornate le colombe Bramardi 2023 e questo significa solo una cosa: la Pasqua si avvicina!

Il loro profumo ha invaso il laboratorio: un’intesa fragranza inconfondibile di arancia candita, nocciole e glassa.

Le colombe con lievito madre sono realizzate seguendo la ricetta tradizionale, senza conservanti e lievitate lentamente. Questo fa sì che siano morbidissime e dal gusto inconfondibile.

Proponiamo diverse varianti come la classica ricoperta di glassa con nocciole in pezzi e quella al cioccolato, senza uvetta o canditi.

Anche le uova di Pasqua artigianali stanno facendo capolino nelle nostre vetrine e il loro incarto colorato mette subito di buon umore. Le uova Bramardi sono realizzate a mano con cioccolato di qualità.

Quest'anno i nostri pasticceri si sono proprio superati e stanno realizzando tante proposte golose e gourmet per gli amanti dei dolci di qualità!

Volete qualche esempio? Le nuove "Uova Tableau" con nocciole intere o pistacchi interi, la nostra rivisitazione delle uova di Pasqua tradizionali.

Sono uova "piatte" come le tavolette di cioccolato, esposte su un piedistallo che le fa assomigliare a quadretti gourmet. I gusti sono ricercati e adatti ai più golosi.

Il "Noccioloso" è realizzato con nocciole Piemonte IGP intere incastonate in cioccolato alla nocciola con pasta di nocciola IGP Piemonte. Il "Pistacchioso" presenta pistacchi interi a vista, che con le loro sfumature di colore sembrano piccole gemme, immersi in un cioccolato al pistacchio. Bellissimi, golosi e raffinati: da regalare solo agli amanti delle cose buone!

Non vi resta che prepararvi alla Pasqua nei migliori dei modi: prenotando in tempo le nostre specialità, per rendere la vostra Pasqua dolcissima e di qualità.

Acquista comodamente da casa tua le colombe e le uova pasquali Bramardi

