Il presidente della Camera di Commercio Mauro Gola ospite dell'Associazione Commercianti Albesi

Nel corso dell'ultima riunione, il Consiglio direttivo dell'Associazione Commercianti Albesi ha ospitato il presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Mauro Gola.

L'occasione è stata propizia per rimarcare l'attività della Cciaa, che rappresenta circa 81mila imprese della provincia, per sottolineare il ruolo delle associazioni di categoria e il valore delle stesse imprese nel contesto socioeconomico locale.

L'incontro si è svolto in un clima di cordialità e massima collaborazione finalizzata alla promozione del mondo imprenditoriale del territorio.



Nella foto, al centro, il presidente Gola. Per l'ACA, presenti il presidente Giuliano Viglione, il vice presidente vicario Carlo Drocco, i vice presidenti Mauro Mollo e Giorgio Proglio, il direttore Fabrizio Pace e il vice direttore Silvia Anselmo, i consiglieri Luciano Cane, Sergio Coraglia, Arianna Gallo, Paolo Massucco, Irma Moraglio, Bruna Torchio, Sergio Vacchetti, il presidente del Collegio dei probiviri Giorgio Scanavino e per i Revisori dei conti Piero Cirio (presidente del Collegio) e Roberto Berzia.



