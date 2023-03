SMS o Whatsapp, cosa usare per fare marketing?

Le app di messaggistica sono tante, a partire da Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram e così via. Questi strumenti digitali sono utilizzati principalmente per le comunicazioni personali di tutti i giorni, ma sono anche molto utilizzate nel marketing.

L'SMS marketing è la pratica di inviare messaggi mirati e personalizzati per scopi di marketing utilizzando messaggi di testo.

Sebbene gli SMS siano stati inventati per tenersi in contatto con amici e familiari, le aziende lo sfruttano per inviare avvisi, aggiornamenti e offerte urgenti.

Infatti, le aziende che vogliono comunicare con i clienti scelgono spesso canali di messaggistica. Ma quale strumento è migliore per il marketing, l’SMS o Whatsapp?

Vediamo nel dettaglio come funzionano queste due tipologie di strategie marketing per capire quale è la migliore.

Marketing su Whatsapp

WhatsApp è disponibile in 180 paesi e il 69% delle persone che utilizzano Internet utilizza quest’app di messaggistica istantanea.

Ad oggi circa 50 milioni di aziende utilizzano WhatsApp Business come mezzo per commercializzare i propri prodotti e servizi e questo numero aumenta di anno in anno.

Questi numeri sono solamente alcuni dei dati che incoraggiano le aziende a prediligere questo strumento.

Ma altri dati sono ancora più interessanti, come il fatto che WhatsApp Business ha aiutato le aziende a semplificare il servizio clienti del 225%. In più, occorre considerare che l’API di WhatsApp Business ha un tasso di apertura del 99% (l'uno percento in più rispetto al marketing via SMS).

Ad oggi sono oltre 40 milioni le persone in tutto il mondo che utilizzano la funzione del catalogo aziendale di WhatsApp per trovare mensilmente un prodotto o un servizio.

Uno dei vantaggi di questo strumento è il supporto multimediale. Infatti, oltre al tuo messaggio promozionale, puoi anche condividere immagini, video e documenti con i tuoi clienti, il che rende la piattaforma più coinvolgente e informativa rispetto al marketing via SMS.

Inoltre, quando invii un messaggio ai tuoi clienti tramite WhatsApp, puoi vedere se il messaggio è stato consegnato e letto o meno.

In più, con WhatsApp Business puoi creare un profilo aziendale, automatizzare i messaggi, abilitare risposte rapide ed etichettare i clienti se necessario.

SMS Marketing

I classici messaggi, evergreen per eccellenza, sono la base dell'SMS Marketing, e sono disponibili su tutti i dispositivi, anche su quelli che non hanno app di messaggistica istantanea come Whatsapp.

Infatti, occorre tenere presente che, per quanto l’utilizzo dello smartphone sia diffuso, ancora oggi non tutti hanno un cellulare con app.

Un altro elemento da considerare è l’affidabilità di questo strumento. Infatti, non necessitano di una connessione ad internet ma solo che lo smartphone riceva campo.

L’SMS marketing funziona sulla rete cellulare, mentre il marketing di WhatsApp ha bisogno di Internet per inviare e ricevere messaggi. Ciò significa che è più facile accedere agli SMS piuttosto che a un messaggio WhatsApp.

Al contrario di Whatsapp, inoltre, non è necessario costruire conversazioni quando si fa marketing via SMS. Sono sufficienti messaggi brevi per promuovere direttamente il tuo prodotto.

Parlando di numeri, invece, è interessante sapere che solo 40 aziende su 100 si affidano al marketing tramite SMS, quindi la tecnica di marketing è meno competitiva e può aiutarti a conquistare una grossa fetta della quota di mercato se eseguita correttamente.

Uno svantaggio dell’SMS, tuttavia, è quella di dover limitare il messaggio a 160 caratteri, limite che non è previsto, invece, su Whatsapp. Un altro problema con l'SMS marketing è che non puoi inviare media o file.

Sebbene alcuni gestori di telefonia mobile supportino l'invio di messaggi multimediali (MMS), questi sono limitati a tipi di file specifici e sarebbero più costosi degli SMS. Ciò rende il marketing di WhatsApp più coinvolgente e interattivo.

Inoltre, la personalizzazione è la chiave per un alto tasso di conversione quando si trasmette un messaggio a migliaia di persone, e la personalizzazione è più complicata con gli SMS a causa dei limiti di caratteri e di un numero limitato di opzioni di personalizzazione.