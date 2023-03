A casa Francotto 'Image': Busca e Valmala in mostra

'Image', una mostra dove l'arte si unisce per rappresentare, raffigurare, immortalare e raccontare aspetti e suggestioni del territorio di Busca e Valmala.



Una raccolta di scatti e non solo che vengono esposti con particolare attenzione ai dettagli. In questa mostra il senso della scoperta va oltre al primo impatto visivo: andare oltre al primo sguardo e di approfondire specifici aspetti e particolari suggestioni per apprezzarne l'essenza conoscendone la storia ed il suo passato fornendo un punto di vista suggestivo e personale.



Fotografie, acquerelli, video, interviste ed approfondimenti con storici dell'arte forniranno la chiave di lettura per conoscere aspetti iconografici e storici del territorio donando, nei dettagli inaspettati ed immortalati, una significativa suggestione che vuol essere uno stimolo, una sorta di propulsore di ricerca e di approfondimento.



Orari di apertura:

Il sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30



Domenica e festivi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 18:30



Eventi correlati si affiancano alla mostra: escursioni con guida naturalistica

Sono richiesti abbigliamento e scarpe da trekking, bastoncini, acqua. Obbligatoria la prenotazione per le escursioni.



Visite guidate:

Cave di Alabastro - Sabato 15 aprile dalle 15:00 con partenza da Casa Francotto



Segni e tracce, durata escursione 2,5 ore circa, 5 km dislivello 50 mt (salita a Santo Stefano) - Domenica 23 aprile dalle 10:00 con partenza da Casa Francotto



Busca Sotterranea - Domenica 30 aprile dalle 14:00 con partenza da Casa Francotto e dalle 15:45 con partenza da Casa Francotto



Per info e prenotazioni: dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 18:00