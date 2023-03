Al Teatro Iris di Dronero lo spettacolo “Malala”, omaggio a Malala Yousafzai

“Le azioni concrete di Malala dimostrano che una cultura della speranza è possibile e che la speranza e la lotta per i diritti umani sono contagiosi e partono da noi!”, Raffaella Tomellini.

Al cinema teatro Iris di Dronero domani, venerdì 31 marzo, ci sarà una serata davvero importante.

Appuntamento alle ore 21 con “Malala”, uno spettacolo teatrale ispirato al libro “Io sono Malala”, scritto da Malala Yousafzai con Christina Lamb.

Lo spettacolo è dunque un omaggio alla storia della ragazza pakistana Malala Yousafzai, in particolare alla sua battaglia. Il suo lottare per il diritto allo studio, ricevere una pallottola in testa, sopravvivere, diventare esule, lottare per la vita, lottare per i diritti e ricevere il Premio Nobel per la Pace.

Una ragazza che continua a lottare per l’affermazione dei diritti allo studio in tutto il mondo, con il motto “One child, one teacher, one pen and one book can change the world”.

“Malala” è scritto, diretto e interpretato da Raffaella Tomellini.

Lo spettacolo ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International, con la seguente motivazione: "Per mettere in scena una rappresentazione in cui spettatori e spettatrici si sentono inevitabilmente coinvolti, per prendere infine coscienza di quanto l'istruzione, per milioni di bambine e bambini di tutto il mondo, sia ancora un diritto per il quale lottare, a costi altissimi.”

Al termine, ci sarà un importante momento di confronto. Interverranno Patrizia Barello per Amnesty International Italia Amnesty International - Piemonte e Valle d'Aosta Amnesty International - Cuneo, la dottoressa Silvana Ferratello, presidente Consulta Femminile Comunale di Torino e l’avvocata Beatrice Rinaudo - Consulta Femminile Comunale di TorinoBiglietti disponibili on line su Ticket.it.

Prenotazione (solo telefonica) a Santibriganti Teatro: 011 645740 (lunedì - venerdì 10.30 / 16.30) oppure Dronero – Ufficio Turistico Valle Maira: 0171 917080.

Lo spettacolo “Malala” è organizzato da Santibriganti Teatro nell’ambito della stagione teatrale 2023 “Stella Madre” che coinvolge i teatri civici di Caraglio, di Busca e di Dronero ed è realizzata con il sostegno dei tre Comuni, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte.

In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza. Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.