Riapre sabato la Riserva Naturale Ciciu del Villar

Quest’anno, oltre all’appuntamento tradizionale del 𝐂iciu Festival 𝙙𝙖𝙡 16 𝙖𝙡 18 𝙜𝙞𝙪𝙜𝙣𝙤, la riserva torna ad animarsi con una serie di iniziative.



I visitatori potranno consultare e scegliere di partecipare ad un 𝙧𝙞𝙘𝙘𝙤 𝙘𝙖𝙡𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞𝙤 di escursioni, attività didattiche, esperienze per le famiglie.



Ad esempio la prima attività in calendario sarà una didattica per bambini e ragazzi con i falconieri, prevista per Pasquetta - lunedì 10 aprile 2023

https://www.cuneoalps.it/eventi/riserva-naturale-dei-ciciu-del-villar/calendario-attivita-alla-riserva-naturale-ciciu-del-villar/la-falconeria-10-aprile-2023-detail



Un posto magico dove grandi e piccini possono vivere momenti unici a contatto con la natura.



𝙀𝙘𝙘𝙤 𝙞𝙡 𝙘𝙖𝙡𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙙𝙚𝙜𝙡𝙞 𝙖𝙥𝙥𝙪𝙣𝙩𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙞: https://bit.ly/3TSrgRv